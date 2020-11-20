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Систему автофіксації порушень ПДР поширили на власників "євроблях"

Проєкт реалізований МВС разом із Держприкордонслужбою.

Систему автофіксації порушень ПДР поширили на власників "євроблях"
Фото: Александр Рудоманов

З 19 листопада іноземні громадяни, що заїхали на своїх авто в Україну, і громадяни України, що їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації будуть нести відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху.

Про це інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що проєкт реалізований МВС разом із Держприкордонслужбою.

Прикордонник при в'їзді авто на номерах іноземної реєстрації вносить в базу даних номер машини, ПІБ і паспортні дані того, хто був за кермом. Далі, якщо водій на цій машині перевищить швидкість, то система автоматично знаходить дані порушника взявши їх з бази даних ДПСУ. Тепер відносно цих громадян поліцією винесені постанови про порушення правил Дорожнього руху, які будуть відправлені прикордонникам.

"Прикордонники при виїзді з України авто іноземної реєстрації фіксують факт порушень ПДР за час перебування в Україні і інформують про це водія, пропонуючи йому заплатити штраф. Якщо водій-іноземець відмовляється платити штраф, то йому буде заборонений в'їзд в Україну", - пояснив Антон Геращенко.

За словами заступника міністра, в разі, якщо власник авто на іноземних номерах - громадянин України відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

Раніше в листопаді профільний комітет Ради не підтримав законопроєкт, який вимагали "євробляхери".

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