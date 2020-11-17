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Патрульна поліція почала проходити курс по запобіганню самогубствам

Під час занять аналізуються відеозаписи патрульних, які вже врятували людей від самогубства.

Патрульна поліція почала проходити курс по запобіганню самогубствам
Фото: facebook/Artem Shevchenko

Патрульні поліцейські проходять спеціальний курс, у якому відпрацьовують свої дії в разі коли треба врятувати людину, що вирішила вчинити самогубство. Про це розповідається в новому випуску програми "Поліцейська хвиля".

В програмі зазначається, що теоретичні знання майбутні патрульні отримують на заняттях зі стресостійкості та ефективної комунікації. Також під час цих занять аналізуються відеозаписи патрульних, які вже врятували людей від самогубства.

Нагадаємо, у вересні на території відпочинкового комплексу у Львівській області 36-річна жінка застрелила двох доньок і вчинила самогубство.

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