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ДБР завершило розслідування справи проти Чорновол

Йдеться про підпал офісу Партії регіонів у лютому 2014 року.

ДБР завершило розслідування справи проти Чорновол
Фото: nfront.org.ua

Слідство завершило досудове розслідування у справі про причетність колишньої депутатки Верховної Ради Тетяни Чорновол до вбивства працівника офісу Партії регіонів у лютому 2014 року.

Про це Чорновол повідомила ввечері 16 листопада.

"Слідство завершило досудове розслідування проти мене в справі штурму офісу Партії регіонів під час масових убивств на Майдані 18 лютого 2014 року. Після мого ознайомлення зі справою її передадуть до суду. Очевидно Печерського. Про це мені повідомили в ДБР сьогодні. Прокурор додав, що кваліфікацію змінювати не буде, тобто влада планує в турборежимі засудити мене за статтею "умисне вбивство", - написала екснардепка у фейсбуці.

Нагадаємо, 10 квітня співробітники ДБР провели обшук у будинку Чорновол. Їй повідомили про підозру в керівництві підпалом офісу Партії регіонів у лютому 2014 року, унаслідок якого загинула людина. За версією слідства, 18 лютого 2014 року Чорновол із "невстановленою особою чоловічої статі" влаштували підпал будівлі на вулиці Липській, у результаті якого загинув 57-річний комп'ютерник Володимир Захаров.

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід з цілодобового на нічний домашній арешт. 30 липня Печерський райсуд скоротив для неї час перебування під нічним домашнім арештом на годину.

Нагадаємо, відома українська журналістка Тетяна Чорновол була активною учасницею Революції гідності. 25 грудня 2013 року її жорстоко побили на автодорозі в районі Борисполя. Чорновол заявила, що побиття було організовано тодішньою владою.

У 2014 році вона увійшла в першу п'ятірку виборчого списку партії "Народний фронт" і стала депутаткою Верховної Ради восьмого скликання.

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