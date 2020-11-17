Шмигаль відзвітував перед парламентом щодо карантину вихідного дня

Голова уряду Денис Шмигаль та міністри прийшли на засідання Верховної Ради.

Парламентське засідання веде віцеспікерка Олена Кондратюк, яка тимчасово виконує обов'язки голови ВР через хворобу Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука.

Шмигаль заявив, що протистояння пандемії – головна тема для влади. За його словами, за останні кілька днів Кабмін почув "багато безпідставних заяв щодо карантину вихідного дня".

"Це не українське ноу-хау, ми бачили ефективності в Туреччині та Ізраїлі. Німецький інститут роберта Коха провів ґрунтовне дослідження, головний висновок – інтенсивний контакт в закритих приміщеннях пов'язаний з великим ризиком зараженя", – заявив він.

Шмигаль відзначив, що під час карантину вихідного дня українці найбільше сиділи вдома з часів повного локдауну.

"Результат – зменшення захворюванності за рахунок карантину вихідного дня – побачимо вже за два тижні", – додав глава Кабінету міністрів України.

Якщо карантин вихідного дня не буде забезпечувати зменшення кількості контактів, то 20 000 захворілих щодня буде вже за три тижні. За місяць можуть закінчитися ліжко-місця. Тоді буде повний локдаун щонайменше на три тижні, наголосив Денис Шмигаль.

"Взимку нас чекають складні часи. Ми працюємо і будемо запроваджувати більшість заходів, які прописані в постанові ВР і плану дій. Основне завдання карантину вихідного дня – вийти на плато кількості захворівших не більше 12-15 тис. на день. Якщо цього не станеться – почнемо готуватися до більш жорстких обмежень", – пообіцяв Шмигаль.

Кабінет міністрів також прозвітував про виконання Постанови Верховної Ради України "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз", яку парламент ухвалив 20 жовтня. Вона передбачала створення єдиної гарячої лінії, яка дає можливість людям з підозрою на коронавірус чи вже встановленим діагнозом отримати всю необхідну інформацію. Також документ перебачає безкоштовні тести на ковід і можливість пройти тестування вдома.

Прем'єр повідомив, що уряд регулярно проводить наради з регіональною владою для координації, для кожної області працює багатоканальна телефонна лінія для людей з симптомами коронавірусу, створена всеукраїнська гаряча лінія.

Учора на погоджувальній раді йшлося про те, що членів Кабміну запрошують, щоб почути бачення виходу з карантину.

Нагадаємо, що учора парламент зареєстрував постанову з рекомендацією уряду переглянути введення карантину вихідного дня, який був введений минулого тижня та має діяти щонайменше до кінця листопада.

Працювати можна продуктовим магазинам, аптекам, СТО. Ресторани і кафе можуть працювати тільки на доставку і на виніс, ТРЦ і непродуктові маркети мають бути зачинені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Такі обмеження ввели щонайменше до кінця листопада.

Троє міністрів не підтримали рішення уряду про запровадження карантину вихідного дня, яке було ухвалене на засіданні 11 листопада. Проти ініціативи висловилися міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова МВС України Арсен Аваков та віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Представники бізнесу влаштовували протести через цей карантин у багатьох містах України. Міська влада деяких міст виступила проти карантину вихідного дня - приміром, у Львові мер "скасував вихідні", у Дніпрі місцева комісія ТЕБ та НС не змогла зібрати кворум, тому рішення уряду не стали імплементувати.