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Кулеба назвав альтернативу отриманню Україною ПДЧ у НАТО

Більшість українців підтримують вступ України до НАТО, і ця підтримка з року в рік зростає.

Кулеба назвав альтернативу отриманню Україною ПДЧ у НАТО
Фото: надано Дмитром Кулебою

Єдиною альтернативою наданню Україні плану дій щодо членства в НАТО є лише безпосередньо членство країни в НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-конференції "Шлях до Варшавського безпекового форуму".

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Єдина альтернатива наданню Україні Плану дій щодо членства - це членство України в НАТО", - сказав Кулеба, відповідаючи на питання про те, чи прагне Україна отримати План дій щодо членства у НАТО.

Міністр також нагадав, що більшість українців підтримують вступ України до НАТО, і ця підтримка з року в рік зростає.

На думку глави МЗС України, східний фланг НАТО має максимально активно взаємодіяти з Україною та Грузією, які прагнуть стати членами Альянсу та гарантують безпеку Європи, зокрема чорноморського регіону. 

Нагадаємо, 12 червня Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей (EOP) НАТО. Відповідну заявку подали у січні 2020 року. Участь у програмі EOP дає можливість оперативніше обмінюватися розвідувальними даними з Північноатлантичним Альянсом.

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