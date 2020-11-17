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Порошенко закликав запровадити дворічний мораторій на збільшення ставок податків і зборів

«Люди не мають боятися держави».

Порошенко закликав запровадити дворічний мораторій на збільшення ставок податків і зборів
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко запропонував ввести податок на виведений капітал, розкритикувавши запровадження так званого «локдауну вихідного дня». Про це він розповів під час зустрічі у Рівному із місцевими підприємцями. На його думку це є єдина можливість вийти з кризи.

«Якщо людина не виводить дивіденди, а інвестує – чому вона з цього має платити податок? Вона створює робочі місця. Це розповсюджена практика – від Туреччини до Естонії», – констатує Петро Порошенко.

Він також закликав запровадити дворічний мораторій на збільшення ставок податків і зборів. І відновити норму щодо неможливості внесення змін до річного плану-графіку планових перевірок платників податків. Скасувавши водночас "дискримінаційні та корупційні норми" проєкту 1210, який вже став законом, щодо прав податківців на власний розсуд визначати бізнесмена порушником закону.

«Одним із головних моїх досягнень є те, що ми діяли в системі презумпції невинуватості підприємця. Не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності підприємець, якщо не пройдена вся процедура. Вони прибрали всю процедуру оскарження – і якщо податківець вважає, що підприємець винний, – все», – обурився Порошенко.

Також він запропонував знизити з 18% до 5% (до ставки єдиного податку) податок від надання в оренду приміщень – це дозволить вивести доходи з тіні. «Люди не мають боятися держави», – наголосив експрезидент.

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