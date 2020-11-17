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Рівненська область отримала нового керівника Нацполіції

Валерій Самчук, який був призначений у 2017 році, змушений завершити службу за станом здоров’я.

Рівненська область отримала нового керівника Нацполіції
​Олексій Камишанський та голова НПУ Ігор Клименко.
Фото: mvs.gov.ua

Начальником Головного управління Нацполіції в Рівненській області став полковник поліції Олексій Камишанський. Сьогодні особовому складу його представив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Клименко у вступному слові зазначив, що Валерій Самчук, призначений у 2017 році, змушений завершити службу за станом здоров’я.

"Хочу подякувати Валерію Петровичу за ту роботу та колектив, який він залишає після себе. Колектив злагоджений, працював і вдало виконував свої функції", - сказав голова Нацполіції.

Олексій Камишанський звернувся до колег і підлеглих та зауважив, що для нього "велика честь очолити поліцію Рівненщини, але водночас і велика відповідальність".

"Зі свого боку зроблю все, що від мене залежить: зберегти ті здобутки, які були досягнуті попереднім керівництвом, розвивати їх і запровадити дещо нове для захисту мешканців Рівненщини", - сказав він.

Нагадаємо, на початку листопада Служба безпеки викрила схему продажу керівних посад у Нацполіцію Рівненщини.

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