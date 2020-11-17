На Миколаївщині перерахували результати виборів у облраду

З'ясувалося, що у всіх кандидатів від ОПЗЖ "неправильно" порахували голоси.

Після проведеного Миколаївської обласною виборчою комісією повторного підрахунку голосів виборців на третьому окрузі на виборах до обласної ради, результат усіх кандидатів від партії "Опозиційна платформа - За життя" кардинально змінився.

Про це повідомляють "НикВести".

У понеділок, 16 листопада, Миколаївський облвиборчком зібрався на засідання, щоб провести повторний підрахунок і скласти уточнений протокол про підсумки голосування на окрузі №3 на виборах у облраду.

В результаті з'ясувалося, що підсумки голосування за кандидатів у територіальному списку партії "ОПЗЖ" кардинально змінилися. Примітно, що у деяких кандидатів, які в результаті перерахунку "втратили" голоси, різниця становить близько 1000 голосів.

Різниця в голосах виглядає таким чином: Євген Горбуров: було 1979 голосів - після перерахунку стало 2518 голосів; Сергій Майборода: було 643 - стало 613; Ірина Підпала: було 1 348 - стало 498; Олександр Потьомкін: було 869 - стало тисяча сто шістьдесят-дев'ять; Валентина Корольова: було 768 - стало тисячу двадцять вісім; Андрій Фатьянов: було 368 - стало 313; Віктор Сандул: було 866 - стало 1046; Юрій Серебряков: було 530 - стало 420; Наріне Петросян: було 337 - стало 162; Надія Шундель: було 224 - стало 165.

Нагадаємо, 13 листопада, Миколаївський окружний адміністративний суд скасував результати виборів і зобов'язав обласну виборчу комісію перерахувати підсумки виборів по округу №3 на виборах до обласної ради.

Таке рішення було прийнято на підставі позову кандидата в депутати від "ОПЗЖ" Олександра Потьомкіна, який вважає, що облвиборчком "вкрав у нього перемогу" . Рішення суду вступило в силу в неділю ввечері, 15 листопада.