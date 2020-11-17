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На Миколаївщині перерахували результати виборів у облраду

З'ясувалося, що у всіх кандидатів від ОПЗЖ "неправильно" порахували голоси.

На Миколаївщині перерахували результати виборів у облраду
Фото: Макс Требухов

Після проведеного Миколаївської обласною виборчою комісією повторного підрахунку голосів виборців на третьому окрузі на виборах до обласної ради, результат усіх кандидатів від партії "Опозиційна платформа - За життя" кардинально змінився.

Про це повідомляють "НикВести".

У понеділок, 16 листопада, Миколаївський облвиборчком зібрався на засідання, щоб провести повторний підрахунок і скласти уточнений протокол про підсумки голосування на окрузі №3 на виборах у облраду.

В результаті з'ясувалося, що підсумки голосування за кандидатів у територіальному списку партії "ОПЗЖ" кардинально змінилися. Примітно, що у деяких кандидатів, які в результаті перерахунку "втратили" голоси, різниця становить близько 1000 голосів.

Різниця в голосах виглядає таким чином: Євген Горбуров: було 1979 голосів - після перерахунку стало 2518 голосів; Сергій Майборода: було 643 - стало 613; Ірина Підпала: було 1 348 - стало 498; Олександр Потьомкін: було 869 - стало тисяча сто шістьдесят-дев'ять; Валентина Корольова: було 768 - стало тисячу двадцять вісім; Андрій Фатьянов: було 368 - стало 313; Віктор Сандул: було 866 - стало 1046; Юрій Серебряков: було 530 - стало 420; Наріне Петросян: було 337 - стало 162; Надія Шундель: було 224 - стало 165.

Нагадаємо, 13 листопада, Миколаївський окружний адміністративний суд скасував результати виборів і зобов'язав обласну виборчу комісію перерахувати підсумки виборів по округу №3 на виборах до обласної ради.

Таке рішення було прийнято на підставі позову кандидата в депутати від "ОПЗЖ" Олександра Потьомкіна, який вважає, що облвиборчком "вкрав у нього перемогу" . Рішення суду вступило в силу в неділю ввечері, 15 листопада.

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