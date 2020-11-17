На виборах мера Краматорська переміг самовисуванець Гончаренко

Чинний мер набрав майже на 5000 голосів менше.

У другому турі виборів мера Краматорська перемагає самовисуванець, директор з маркетингу та збуту ПАТ "Енергомашспецсталь" Олександр Гончаренко. Він балотувався як самовисуванець.

Гончаренка підтримали 18 686 виборців (57,85%). Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Його суперник, чинний мер Андрій Панков, набрав 40,47% (13 070 голосів). Андрій Панков був мером Краматорська з 2015 року.

Олександр Гончаренко був очільником постійной комісії з питань соціально – економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності Краматорської міської ради.

"Олександр Гончаренко є самовисуванцем та безпартійним. Але протягом останніх двох тижнів перед повторним голосуванням кандидату виказали підтримку такі осередки політичних партій, як «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя», а також «Партія Максима Єфімова «Наш Краматорськ»", - зазначили в ОПОРі.

Нагадаємо, що у неділю 15 листопада в семи містах України пройшов другий тур виборів міського голови. Мерів обирали в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.