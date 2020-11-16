Порошенко закликав провести масове безкоштовне тестування в Україні

Україна за прикладом Словаччини та Австрії має терміново провести масове безкоштовне тестування громадян. Про це заявив п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
За його словами, масове тестування – це одна з найважливіших частин плану подолання епідемії коронавірусу, який пропонує «Європейська Солідарність».
Для цього фракція «ЄС» у парламенті подала законопроект, який передбачає відновити Фонд боротьби з коронавірусом і 27 мільярдів гривень спрямувати виключно на боротьбу з COVID-19.
«Тільки всезагальне безкоштовне тестування дозволить запобігти локдауну і припиненню економічної активності, до чого веде країну патологічна безпорадність і злочинна бездіяльність влади. Загальне тестування дозволить залишити на карантині лише хворих та інфікованих, а решта зможе здійснювати повноцінну економічну діяльність. І буде збережено робочі місця», – переконаний Порошенко.
«Протягом кількох тижнів пропонуємо і вимагаємо забезпечити безкоштовне тотальне тестування за прикладом Словаччини і Австрії. Це слід зробити для ефективного розривання ланцюжків захворювання», – пояснює п’ятий Президент.