Порошенко закликав провести масове безкоштовне тестування в Україні

За його словами, це одна з найважливіших частин плану подолання епідемії коронавірусу.

Україна за прикладом Словаччини та Австрії має терміново провести масове безкоштовне тестування громадян. Про це заявив п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

За його словами, масове тестування – це одна з найважливіших частин плану подолання епідемії коронавірусу, який пропонує «Європейська Солідарність».

Для цього фракція «ЄС» у парламенті подала законопроект, який передбачає відновити Фонд боротьби з коронавірусом і 27 мільярдів гривень спрямувати виключно на боротьбу з COVID-19.

«Тільки всезагальне безкоштовне тестування дозволить запобігти локдауну і припиненню економічної активності, до чого веде країну патологічна безпорадність і злочинна бездіяльність влади. Загальне тестування дозволить залишити на карантині лише хворих та інфікованих, а решта зможе здійснювати повноцінну економічну діяльність. І буде збережено робочі місця», – переконаний Порошенко.

«Протягом кількох тижнів пропонуємо і вимагаємо забезпечити безкоштовне тотальне тестування за прикладом Словаччини і Австрії. Це слід зробити для ефективного розривання ланцюжків захворювання», – пояснює п’ятий Президент.