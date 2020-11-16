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В РНБО заявили, що карантин вихідного дня зменшив контакти між українцями

Зеленський вважає, що "Україна зробила правильний крок".

Карантин вихідного дня зменшив пересування та контакти між українцями. Зокрема, активність громадян у великих містах з населенням понад 100 тис. у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю - на 27%.

Ці дані повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби, що відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського.

Фото: president.gov.ua

Як зазначили прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у вихідні практично всі великі мережі торговельних центрів, магазинів непродовольчих товарів, розважальних закладів були зачиненими, а поліція працювала на запобігання можливих скупчень людей. Складні ситуації в окремих областях виникли з продовольчими ринками.

"Вважаю, що Україна зробила правильний крок. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що вихідними фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми - це порятунок життів. Водночас треба відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги підприємцям, працівникам, які втратили роботу, самотнім людям", - цитує Володимира Зеленського його пресслужба.

Шмигаль повідомив, що уряд уже реалізує та підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу та людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня. Він також повідомив, що вже проведено низку зустрічей з бізнесом, який був обмежений у роботі через карантин вихідного дня. У наступні декілька днів така робота буде посилена, зустрічі відбудуться з представниками кожної галузі.

Уряд також активно працює над удосконаленням програм зі страхування медичних працівників.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення карантину вихідного дня. Працювати можна продуктовим магазинам, аптекам, СТО. Ресторани і кафе можуть працювати тільки на доставку і на виніс, ТРЦ і непродуктові маркети мають бути зачинені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Такі обмеження ввели щонайменше до кінця листопада.

Троє міністрів не підтримали рішення уряду. Проти ініціативи висловилися міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова МВС України Арсен Аваков та віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У багатьох містах представники бізнесу влаштовують протести через цей карантин, а міська влада деяких міст виступила проти карантину вихідного дня - приміром, у Львові мер "скасував вихідні", у Дніпрі місцева комісія ТЕБ та НС не змогла зібрати кворум, тому рішення уряду не стали імплементувати. Суми просять Кабмін перенести "карантин вихідного дня" на понеділок і вівторок тощо.

Сьогодні, 16 листопада, у парламенті зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня. Рада має намір запросити Шмигаля та весь склад Кабміну на засідання парламенту у вівторок, 17 листопада. Від міністрів очікують бачення виходу з карантину.

Заступниця голови МОЗ Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні.

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