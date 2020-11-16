Верещук про результати місцевих виборів: "Це жовта картка в цілому «Слузі народу»"

На її думку, суспільство, яке чекало змін, не відчуло їх за термін перебування партії при владі.

Кандидатка в мери Києві від "Слуги народу" Ірина Верещук вважає, що результати місцевих виборів є жовтою карткою загалом партії.

Про це вона повідомила в інтерв'ю LB.ua.

"Тобто суспільство, яке не толерує корупцію, суспільство, яке чекало від нас реальних змін, не відчуло їх за той термін, що ми перебуваємо при владі. Тут не йдеться лише про Ірину Верещук або про якогось окремого кандидата від «Слуги народу», йдеться в цілому про оцінку нашої роботи. І мушу визнати, як би мені не було важко: наш виборець не прийшов на дільниці. Опозиційні партії змогли мобілізувати протестний електорат, змогли мобілізувати своїх людей. Ми своїх людей на дільниці привести не змогли. І це теж є їх форма протесту", – вважає Верещук.

На її думку, зараз триває період політичного "чистилища".

"У собі і в «Слузі народу» ми маємо розібратися, чи дійсно є гідні того авансу, який давала нам Україна і українці. Чи виконуємо покладені на нас великі надії і зобов’язання, які ми на себе взяли. Зокрема, в місцевих громадах", – пояснила вона.

Нагадаємо, що Ірина Верещук за результатами виборів міського голови Києва посіла четверту сходинку. Уже в першому турі переміг Віталій Кличко, другу сходинку посів кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. На третьому місці – кандидат від "Голосу" Сергій Притула.

Загалом партія "Слуга народу" отримала невтішні результати на місцевих виборах. Після цього в Офісі президента відбувалися наради, президент звільнив першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова, котрий був головним відповідальним за роботу з регіонами.