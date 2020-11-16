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На виборах мера Луцька перемагає кандидат від "За майбутнє" Ігор Поліщук

Розрив з його суперником - понад 5000 голосів. 

На виборах мера Луцька перемагає кандидат від "За майбутнє" Ігор Поліщук
Ігор Поліщук
Фото: Zaxid нет

У другому турі виборів міського голови Луцька лідирує кандидат від "За майбутнє" Ігор Поліщук.

Про його перемогу згідно з попереднім підрахунком голосів оголосив народний депутат від "За майбутнє" Тарас Батенко на засіданні погоджувальної ради. 

Як пише Волинь Post, за Поліщука віддали 24 351 голос, за його суперника, самовисуванця Богдана Шибу, проголосувала 19 021 людина. 

Шиба був мером Луцька, у 2010 році був обраний депутатом Луцької міської ради за списком партії "За Україну!". Із 2013 року є членом партії "Батьківщина".

Ігор Поліщук – радник мера Луцька з 2017 року. До цього був секретарем Луцької міськради. З 2012 року - головний юрисконсультант фонду глави "За майбутнє" Ігоря Палиці.

Нагадаємо, що у неділю 15 листопада в семи містах України пройшов другий тур виборів міського голови. Мерів обирали в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

Згідно з даними екзит-полів, у Одесі переміг чинний мер Геннадій Труханов, у Херсоні переміг Ігор Колихаєв. 

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