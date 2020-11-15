У Сумах виявили численні спроби проголосувати за межами кабінок

Виборці або взагалі не заходять до виборчої кабінки, або заходять до неї лише частково.

У Сумах спостерігачі фіксують недотримання виборцями процедури голосування.

Про це інформує громадянська мережа “ОПОРА”.

На виборчій дільниці № 590958 виборці масово не дотримуються вимоги закону щодо голосування в кабінці для голосування. Зокрема, спостерігачі зафіксували спроби голосувати поза виборчими кабінками.

Фото: сайт ОПОРИ

На виборчій дільниці № 590958 (вул. Новомістенська, 30; зареєстровано 2146 виборців) спостерігачі фіксують, як виборці або взагалі не заходять до виборчої кабінки, або заходять до неї лише частково.

Згодом на цій же дільниці спостерігачка від ВО «Батьківщина» вирішила зарядити телефон у виборчій кабінці. Тривалий час вона перебувала у кабінці і говорила там по телефону.

Фото: сайт ОПОРИ

На дільниці № 590895 (вул. Герасима Кондратьєва, 160) була зафіксована спроба виборця проголосувати без паспорта. Літня жінка вимагала, щоб її «зареєстрували» для голосування без документа, проте члени ДВК це робити відмовились. Відтак жінка пішла з приміщення для голосування.

Зазначимо, відповідно до частини 2 статті 248 Виборчого кодексу України, організація проведення голосування та підтримання у приміщенні для голосування належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію.

При цьому, відповідно до частини 5 цієї ж статті, виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб.

Нагадаємо, явка виборців 15 листопада о 12:00 на другому турі місцевих виборів склала 8,6%. Під час голосування 25 жовтня на цей час явка становила 13,5%.

У неділю, 15 листопада, в низці міст України триває другий тур виборів міських голів. Сьогодні за них голосують в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

Також сьогодні проводиться повторне голосування у 17 регіонах з виборів депутатів 53 місцевої ради: 1 міської, 14 селищних та 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч.