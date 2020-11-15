В Українці ДВК завчасно розпочала перше засідання

На одній з дільницю в місті Українка, де сьогодні відбувається повторне голосування за міського голову, комісія завчасно розпочала перше засідання.

Про це інформує Громадянська мережа “Опора”.

“Виборча комісія дільниці №320772, що в місті Українці, розпочала перше засідання раніше встановленого терміну. О 07:05 члени комісії вже опечатували виборчі скриньки”, – йдеться у повідомленні.

За словами спостерігачки, коли вона прибула на дільницю о 07:05, сейф уже був відчиненим.

Фото: сайт Опори

Водночас відповідно до частини 3 статті 247 Виборчого кодексу України дільнична виборча комісія у день голосування не раніш як за 45 хвилин до початку голосування проводить підготовче засідання.

На початку засідання усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені. Голова дільничної виборчої комісії надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам у депутати, їх довіреним особам, уповноваженим особам організацій партій, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації почергово всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки.

Після огляду кожна виборча скринька опломбовується або, у разі неможливості, опечатується печаткою дільничної виборчої комісії, після чого в неї вкидається контрольний лист, у якому зазначаються номер виборчої дільниці, час вкидання контрольного листа до виборчої скриньки, прізвища, ініціали та підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та, за бажанням, кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб організацій партій, офіційних спостерігачів. Підписи скріплюються печаткою виборчої комісії.

Після вкидання контрольного листа до виборчої скриньки голова виборчої комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту саму процедуру. Після пломбування або опечатування останньої виборчої скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонарних (великих) виборчих скриньок на відведені для них місця приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування.

Нагадаємо, у неділю, 15 листопада, в низці міст України стартував другий тур виборів міських голів. Сьогодні за них голосуватимуть в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

В Українці мешканці обиратимуть між кандидаткою від "Слуги народу" Оксаною Кирилюк та кандидатом від "Європейської солідарності" Олександром Туренком.