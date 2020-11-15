У семи містах України пройшов другий тур місцевих виборів

У неділю, 15 листопада, в низці міст України відбувся другий тур виборів міських голів. Сьогодні за них голосували в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

Виборчі дільниці традиційно працювали з 8 ранку до 20 години.

Оновлення 17:55. Інтегрована явка виборців у 7 містах о 16:00 склала 18,6% (похибка 1,1%). Під час голосування 25 жовтня на всій Україні на цей час явка становила 27%.

Оновлення 17:05. В Одесі повідомили про замінування міської ТВК. Всіх людей евакуювали з приміщення, на місці працюють вогнеборці та поліція.

Оновлення 16:32. У Сумах виявили численні спроби проголосувати за межами кабінок. Виборці або взагалі не заходять до виборчої кабінки, або заходять до неї лише частково

Оновлення 15:41. Комітет виборців України заявив про можливу «карусель» у Краматорську, а також про факти агітації в день виборів.

Оновленння 14:45. Голосування відбувається без конфліктів, зафіксовано майже 60 порушень виборчого законодавства. Cпостерігачі не фіксують явних і повторюваних зловживань, що можуть негативно вплинути на результати волевиявлення громадян.

Оновлення 14:21. За інформацією від спостерігачів громадянської мережі “ОПОРА”, явка виборців о 12:00 склала 8,6%. Для порівняння, під час голосування 25 жовтня на цей час явка становила 13,5%.

Оновлення 13:55. В Одесі спостерігачі також фіксують порушення на виборчих дільницях. Виборці голосували за межами кабінки, фотографували бюлетені, а на двох виборчих дільницях бюлетені видавав один член ДВК.

Оновлення 13:40. У Національній поліції повідомили, що порядок на виборах забезпечують 5 тис. поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України та ДСНС України. Всі дільничні виборчі комісії працюють, із суттєвим запізненням відкрилися дві дільниці на Одещині.

Оновлення. 12:56. На одній з херсонських дільниць виборець намагався проголосувати за допомогою додатку “Дія”. Використати додаток можна лише, якщо ДВК має технічну можливість перевірити е-паспорт.

Оновлення 12:03. ЦВК повідомляє, що також сьогодні проводиться повторне голосування у 17 регіонах з виборів депутатів 53 місцевих рад: 1 міської, 14 селищних та 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч.

Оновленння 11:26. У Луцьку на двох дільницях немає протоколів ранкового засідання, а на двох інших порушено порядок видачі бюлетенів.

Оновлення 10:40. На виборчих дільницях у Кам’янці-Подільському бракує стаціонарних скриньок для голосування. Так, на кількох середніх дільницях є лише по три скриньки для голосування, хоча відповідно до законодавства їх має бути щонайменше 4.

Оновлення 10:20. На ДВК №320772 в місті Українка комісія завчасно розпочала перше засідання. За словами спостерігачки громадянської мережі “Опора”, коли вона прибула на дільницю о 07:05, сейф уже був відчиненим.

Оновлення. Громадянська мережа ОПОРА нагадала виборцям правила голосування під час пандемії коронавірусу.

У приміщення дільниці можна зайти тільки у масці Обов’язково перед голосування пройти температурний скрінинг Люди з симптомами хвороби мають голосувати в окремій кабінці Необхідно дотримуватись соціальної дистанції 1,5 метри Окрім паспорта, з собою треба взяти власну ручку та антисептик Дітей та домашніх тварин варто залишити вдома.

За крісло мера Одеси борються чинний мер Геннадій Труханов і нардеп Микола Скорик, що балотується від ОПЗЖ. У першому турі Труханов набрав 38,35% голосів, а Скорик – 19,47%.

У Сумах за посаду змагаються чинний мер Олександр Лисенко, який балотувався від "Батьківщини", та кандидат від партії "Європейська солідарність" Вадим Акпєров. Лисенко в першому турі зібрав 44,2% голосів, Акпєров – 14,71%.

У Луцьку в другий тур вийшли ексмер Богдан Шиба (самовисуванець, набрав 13,14%) та радник чинного міського голови Ігор Поліщук ("За майбутнє", 32,47%).

У Херсоні в другий тур вийшов народний депутат від групи "За майбутнє" Ігор Колихаєв (30,75%) та тричі колишній міський голова Володимир Сальдо. Останній у 2012 році був обраний до Верховної Ради від Партії регіонів, активно підтримував Віктора Януковича та голосував за диктаторські закони 16 січня 2014.

Колихаєв, попри належність до "За майбутнє", балотувався від регіональної партії "Нам тут жити".

У Краматорську змагаються чинний мер Андрій Панков і депутат місцевої ради від "Нашого краю" Олександр Гончаренко, обидва балотувалися як самовисуванці. Панков у першому турі набрав 37,75%, а Гончаренко - 48,61%.

Самовисуванець і двічі колишный нардеп Володимир Мельниченко та кандидат від ВО "Свобода" Михайло Посітко борються за посаду міського голови Кам'янець-Подільська. Перший набрав 40,47% у першому турі, другий - 35,46%.

Мера також обирає місто Українка, де в першому турі обидва кандидати набрали однакову кількість голосів - 1233. Мешканці обиратимуть між кандидаткою від "Слуги народу" Оксаною Кирилюк та кандидатом від "Європейської солідарності" Олександром Туренком.

Нагадаємо, що другий тур виборів міських голів ЦВК призначила на дві дати – 15 та 22 листопада. 22 листопада голосування відбудеться у Дніпропетровській (м. Дніпро і м. Кривий Ріг), Донецькій (м. Словʼянськ), Закарпатській (м. Ужгород), Київській (м. Бровари), Львівській (м. Дрогобич і м. Львів), Полтавській (м. Полтава) та Рівненській (м. Рівне) областях.

27 грудня пройдуть повторні вибори міського голови Борисполя. Чинний мер Анатолій Федорчук, який лідирував у першому турі, 28 жовтня помер від коронавірусу.