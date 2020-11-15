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Одеську ТВК "замінували", поліція провела евакуацію

Всіх людей евакуювали з приміщення.

Фото: сайт Чесно

15 листопада в Одесі під час другого туру виборів міських голів повідомили про замінування міської ТВК.

Про це пише chesno.org.

Всіх людей евакуювали з приміщення.

Фото: сайт Чесно

Фото: сайт Чесно

На місці працюють вогнеборці та працівники поліції. З динаміків лунають заклики зберігати спокій.

“Близько 15:00 всіх вивели на вулицю. Ми не можемо навіть зайти всередину, щоб сказати вам, яка явка. Чекаємо", - повідомила членкиня ТВК Марія Бальжик.

Зазначимо, 28 жовтня близько опівночі у ТВК Суворівського району в Одесі зникло світло. Коли “аварійникам” вдалося повернути світло, невідома жінка повідомила про замінування будівлі.

Нагадаємо, протягом першого туру місцевих виборів неділі, 25 жовтня, надійшли анонімні повідомлення про мінування 13 виборчих дільниць у низці областей України. Внаслідок перевірки жодне повідомлення не підтвердилося.

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