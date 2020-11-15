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Помер професор Вадим Березовський

Прощання з ним пройде 16 листопада на Байковому кладовищі. 

Вадим Якимович Березовський
Фото: Facebook Ольга Богомолець
Вадим Якимович Березовський
У віці 88 років помер професор Вадим Березовський – заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Премії Академії наук УРСР, фахівець у галузі клінічної фізіології та космічної медицини.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила колишня народна депутатка, доктор медичних наук, донька померлого Ольга Богомолець.

"Проф. Березовський Вадим Якимович - завжди веселий, невпинний і невтомний борець за справедливість і довголіття, за освоєння космосу, за збереження парків Києва, за захист Олександрівської лікарні", – написала вона.

Прощання з Вадимом Якимовичем пройде в понеділок на Байковому кладовищі о 12 годині.

Вадим Березовський у співпраці з патофізіологом Миколою Сиротиніним першими в Україні використали електрохімічний метод вимірювання напруження кисню в людських живих тканинах та лабораторних тканин.

Був відзначений премією президії Академії наук УРСРС за напрацювання та впровадження у промислове виробництво оксинтензометра – першого в Радянському Союзі приладу для вимірювання напруження кисню в тканинах тварин і людей.

Професор Березовський активно виступав проти забудови Олександрівської лікарні. 

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