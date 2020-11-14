Сьогодні у Львові від ранку біля входів до найбільших ринків чергують поліцейські патрулі разом з дільничими інспекторами, стежачи за дотриманням умов карантину.

Про це пише zaxid.net.

Мова йде про «Шувар», «Краківський», «Галицьке перехрестя», «Південний» і центр на Сихові «Іскра».

Входи до ринків поліцейські не перекривають, однак стежать, аби торговці не працювали. Останні за прилавки не стають, побоюючись штрафів.

Наразі невідомо, чи когось оштрафували.

У міській поліції виданню повідомили, що правоохоронці виконують розпорядження уряду. Начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Міхалець зазначив, що впродовж цих вихідних правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі.

Нагадаємо, в Україні з опівночі 14 листопада почав діяти загальнодержавний комплекс обмежень, відомий як “карантин вихідного дня”.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вважає карантин вихідного дня "дурницею" і заявив, що Львів не підтримуватиме рішення уряду, адже вихідні в місті скасовуються.

У Дніпрі також не буде карантину вихідного дня, бо "міська комісія ТЕБ і НС захворіла і не може імплементувати рішення уряду".

У Рівному рішення про запровадження карантину вихідного дня вирішили відкласти на наступний тиждень. Мер Черкас Анатолій Бондаренко назвав запровадження карантину вихідного дня "великою помилкою".

Також відмовилася запроваджувати карантин вихідного дня мерія Одеси, Тернополя та Житомира. Міськрада Чернігова направила звернення до Кабміну, у якому просить скасувати карантин вихідного дня.

У Київській міській держадміністрації заявили, що виконуватимуть рішення уряду.

Водночас петиція про відміну “карантину вихідного дня” набрала необхідну кількість голосів для розгляду президентом.