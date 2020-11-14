​У Львові через порушення карантину зупинили концерт

Глядачі не дотримувалися необхідної дистанції, а окремі з них були без масок.

У Львові поліцейські припинили концерт, який відбувався з порушенням карантину.

Про це інформує пресслужба МВС України.

Правоохоронці повідомляють, що організатори концерту не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, а окремі з них були без масок.

Виявивши правопорушення, поліцейські припинили концерт.

“На організатора складено адмінпротокол за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує покарання - штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, опівночі 14 листопада в Україні почав діяти загальнодержавний комплекс обмежень, відомий як “карантин вихідного дня”.

Вихідними діятиме заборона на: роботи кафе, ресторанів, крім на виніс, роботу ТРЦ, роботу розважальних закладів. Магазинам можна працювати тільки тим, де 60% товару є продуктами або ліками, пальним. Не можна у вихідні працювати закладам культури, спортзалам, фітнес-центрам, басейнам.

За інформацією ВООЗ, Україна зможе отримати першу партію успішно випробуваної та зареєстрованої вакцини від COVID-19 у другому кварталі 2021 року.