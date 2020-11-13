У ВООЗ повідомили, коли Україна зможе отримати вакцину від COVID-19

Україна може розраховувати на виділення до 8,34 мільйонів доз вакцини до кінця 2021 року. Це 20% від наявного в країні населення.

Україна зможе отримати першу партію успішно випробуваної та зареєстрованої вакцини від COVID-19 у другому кварталі 2021 року.

Про це заявив голова Офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, передає Deutsche Welle.

Україна отримає вакцину в рамках Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX).

"Як ми знаємо, уряд України вже висловив зацікавленість бути частиною механізму COVAX і наразі працює над національними документами, щоб задовольнити всі вимоги. Україна також зараз вирішує питання щодо визначення груп ризику, які слід вакцинувати першими", - повідомив Хабіхт.

Він зазначив, що Україна може розраховувати на виділення до 8,34 мільйонів доз вакцини до кінця 2021 року. Відповідно до даних Державної служби статистики України це 20% від наявного в країні населення.

Голова Офісу ВООЗ в Україні зазначив, що вакцина, швидше за все, буде розподілена серед дорослих з високим ризиком, як, наприклад, літні люди та особи, які страждають на захворювання.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ України Максим Степанов заявляв, що поставлену в Україну в рамках міжнародної ініціативи COVAX вакцину від коронавірусу зможуть отримати лише 20% населення нашої держави.