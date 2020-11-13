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​МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон

Українцям не рекомендують відвідувати 45 країн.

​МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 13 листопада.

Перелік доступний на сайті МОЗ.

У переліку наведені дані стосовно 194 країн, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Щодо них вказано інформацію щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів.

В Україні станом на 13 листопада цей показник становить 342,5 активних випадків на 100 тис. населення (вона входить до "зеленої" зони).

До "червоної" зони увійшли 45 країн.

Нагадаємо, станом на 6 листопада до "червоної" зони входило 46 країн.

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