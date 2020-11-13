У Кабміні уточнили обмеження карантину вихідного дня: салонам краси також заборонено працювати

Проте дозволено проводити ремонт комп'ютерів та інших предметів особистого вжитку.

Кабінет Міністрів України опублікував оновлену інфографіку про обмеження карантину вихідного дня, які набудуть чинності з 00 години суботи та діятимуть до 00 годин понеділка.

Уточнюється, що також заборонено приймати відвідувачів суб'єктам, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення: салонам краси, магазинами промтоварів й ін. Інфографіку оприлюднено на сторінці Кабміну у Facebook.

Також заборонена діяльність:

приймання відвідувачів у закладах громадського харчування;

діяльність закладів культури і проведення масових заходів;

діяльність спортивних залів, басейнів;

приймання відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності;

Дозволена медична практика, робота банків, робота операторів поштового зв'язку, торгівля продуктами харчування, пальним, ліками, медвиробами, ветеринарними препаратами, кормами, якщо вони займають не менш ніж 60% торговельної площі.

Також дозволена діяльність з ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, робота автозаправних станцій без зон харчування та СТО.

Заклади громадського харчування можуть працювати на доставку і виніс.

Фото: facebook.com/KabminUA

Нагадаємо, що 11 листопада Кабінет Міністрів розглянув упровадження так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Обмеження почнуть діяти вже з цих вихідних. Також уряд скасував адаптивний карантин.

Рішення уряду про запровадження "карантину вихідного дня" не підтримали троє міністрів.

12 листопада Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, якою скасовується адаптивний карантин і запроваджується “карантин вихідного дня” до 30 листопада.