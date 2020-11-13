МОЗ вніс у протокол лікування ковіду переливання плазми від тих, хто вже перехворів

Цей метод можуть застосовувати до хворих з важким чи критичним перебігом.

Міністерство охорони здоров'я включило до протоколу лікування ковіду переливання плазми тих, хто вже одужав від коронавірусу.

Йдеться про реконвалесцентну плазму з високими титрами антитіл класу IgG проти SARS-CoV-2, йдеться у протоколі лікування ковіду.

"Оптимальним є введення плазми на початку захворювання (до появи антитіл), найбільш ефективно – в перші 72 години під появи перших клінічних симптомів", – йдеться в документі.

Зазначається, що плазма може бути використана для раннього специфічного лікування коронавірусу лише для тих пацієнтів, які мають лабораторно підтверджене захворювання на ковід, тяжкий або критичний перебіг захворювання або прогностичні фактори прогресування до тяжкого або критичного стану.

Тяжккий перебіг визначається за наявності щонайменше одного з таких факторів:

Задишка

Частота дихання більше 30 на хвилину

Насичення крові киснем менше 92%

Індекс оксигенації (обміну киснем у легенях) більше 300

Легеневі інфільтрати менше 50% з прогресуванням протягом 24-28 годин.

Критичний перебіг настає за таких умов:

Тяжкої дихальної недостатності

Септичного шоку

Поліорганної недостатності

У протоколі також вказано, що разова доза плазми для переливання повинна становити 200 мл, але може бути і більшою. Доза встановлюється залежно від тяжкості хвороби, ваги пацієнта та наявності супутніх захворювань.

При цьому є протипоказання: тривалість хвороби більше 14 днів, алергічна реакція на кров чи продукти плазми, дефіцит IgA, клінічні стани, за яких додатковий внутрішньосудинний об'єм може нашкодити.

Використання плазми від видужалих пацієнтів для лікування інфікованих коронавірусом уже використовується в деяких країнах. Китай ще в лютому закликав своїх громадян, котрі побороли хворобу, здавати кров для допомоги інфікованим.

Цей метод лікування дозволений також у Європі, США і Росії. Переливання конвалесцентної плазми знижує смертність на 57%.

Раніше доктор медичних наук, професор відділу загальної і молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко в інтерв'ю LB.ua розповідав, чому метод переливання плазми є вкрай важливим для лікування хворих на ковід.

Досенко розповів, що цей метод не потребує додаткових витрат – плазму можна переливати після стандартної перевірки. За його словами, він пів року звертався до МОЗ з офіційними листами щодо цього методу, проте не отримував відповіді.

Згодом міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив, що МОЗ розпочинає експериментальний проєкт - збір гіперімунної плазми саме для виготовлення з неї імуноглобуліну, а не для безпосереднього переливання.

Над таким препаратом працює українська компанія "Біофарма", втім, наразі ще ведуться дослідження.