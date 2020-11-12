Мера Кропивницького госпіталізовано через ковід

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович перебуває у лікарні через захворювання на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці.

“Мушу повідомити, що пишу з 4-го боксу інфекційки на Валах. На собі відчув, що таке коронавірус і запалення легенів”, - написав Райкович.

Міський голова закликав громадян дотримуватись усіх протиепідемічних заходів.

“Закликаю усіх вас - бережіться! Пам’ятайте про дистанцію, засоби захисту і чисті руки! Без зайвої потреби не виходьте з дому”, - зазначив мер Кропивницького.

Нагадаємо, 10 листопада позитивний ПЛР-тест на ковід отримав мер Черкас Анатолій Бондаренко.