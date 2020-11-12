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МОЗ назвало області з найвищим COVID-показником

Завантаженість лікарень першої хвилі станом на 11 листопада загалом по країні складає 54,7%.

МОЗ назвало області з найвищим COVID-показником
Фото: rivnenews.com.ua

Найвищий показник захворюваності на коронавірус станом на 12 листопада зафіксовано в Чернівецькій, Житомирській і Хмельницькій областях.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Чернівецькій (643,8 випадку на 100 тис. осіб), Житомирській (587,5) і Хмельницькій (534,5) областях.

Найнижчий показник захворюваності на коронавірус за 14 днів - у Кіровоградській (120), Дніпропетровській (153,9) та Луганській (199,3) областях.

У Києві цей показник становить 389,1, а середній по Україні - 342,5 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень першої хвилі станом на 11 листопада загалом по країні складає 54,7%.

Найбільше лікарні завантажені в Полтавській області -71,8% (станом на 8 листопада - 92,5%), Закарпатській - 70,5%, Київській - 68,5%, Чернівецькій - 68%.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники.

11 листопада Кабінет Міністрів розглянув упровадження так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Також уряд скасував адаптивний карантин.

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