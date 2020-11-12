У Києві на коронавірус захворіла ще 931 людина

У Києві минулої доби зафіксували 931 випадок коронавірусу.
Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.
"На сьогодні в столиці вже 47 563 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. Захворіли:
- 497 жінок віком від 18 до 88 років
- 367 чоловіків віком від 18 до 85 років
- 34 дівчинки від 1 до 17 років і 33 хлопчики від 1 місяця до 17 років.
Захворіли, зокрема, і 36 медиків", - йдеться в повідомленні.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 83 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Минулої доби від COVID-19 померли 11 людей, одужали 506. Усього коронавірус забрав життя 925 киян. Подолали коронавірус 17 979 мешканців столиці.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 428 дітей і 564 медпрацівники.
11 листопада Кабінет Міністрів розглянув упровадження так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Також уряд скасував адаптивний карантин.