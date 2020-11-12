Міністр оборони Таран отримав негативний результат тесту на ковід

Для певності він зробив три тести.

Міністр оборони Андрій Таран отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на підтвердження від Міністерства оборони.

Зазначається, що міністр уже повернувся до повноцінного виконання своїх обов'язків.

Таран перебував на самоізоляції після отримання позитивного результату тесту, але три останні тестування показали, що він більше не хворіє на коронавірус. Хвороба протікала безсимптомно.

Нагадаємо, що кілька днів тому у міністра оборони України Андрія Тарана виявили коронавірус COVID-19. Тест робили перед поїздкою президента Володимира Зеленського на Донбас.

Сам президент та глава Офісу президента Андрій Єрмак також захворіли і перебувають на лікуванні у "Феофанії".