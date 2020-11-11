Уранці 11 листопада кілька десятків пацієнтів вийшли на акцію "Обгризена кістка для медиків і пацієнтів: Кабмін, досить зрізати бюджет на медицину".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Її проведення планувалося під стінами Кабінету міністрів, однак спочатку поліція не пустила активістів до будівлі уряду.

Зрештою кількох людей з кістками правоохоронці все-таки пропустили до Кабміну, повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

"Ми вже бачили, як цей Уряд закатав в асфальт бюджет на боротьбу з ковідом, як віддав гроші з закупівель для онкохворих на дороги, як яро не підтримував збільшення бюджету на медицину. Тому ми виходимо на публічну акцію протесту. Лікарі та пацієнти принесуть під будівлю Кабміну обгризені кістки, як символ бюджету, який їм дістається кожного року", - заявляли організатори акції.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Вони нагадали, що минулого тижня депутати підтримали збільшення бюджету на медицину. На Програму медичних гарантій передбачено 225 млрд грн і 17,2 млрд грн - на ліки для важкохворих пацієнтів.

"Але розгляд Бюджету на 2021 рік тільки розпочався. Далі слово за Кабінетом Міністрів України та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Саме вони можуть не погодити збільшення бюджету на медицину і знову кинути недоїдки з «пишного стола силовиків» лікарям, медсестрам, всім медичним працівникам та всім категоріям пацієнтів", - вважають організатори акції.

Нагадаємо, 30 жовтня біля МОЗ провели акцію "Міністерство лікування асфальтом" з вимогою відставки Степанова.

Тоді до будівлі МОЗ принесли шматки асфальту як знак того, що асфальт замість таблеток скоро буде очікувати пацієнтів не лише з онкологією, а й усіх інших.