У Вірменії демонстранти захопили будівлю парламента та побили його голову
У Вірменії демонстранти захопили будівлю парламента та побили його голову
В Україні циркулюють кілька штамів COVID-19, і вони постійно мутують, - пульмонолог
В Україні циркулюють кілька штамів COVID-19, і вони постійно мутують, - пульмонолог
Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про припинення війни в Карабасі
Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про припинення війни в Карабасі
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Украина Зеленского в эпоху Джо Байдена
Украина Зеленского в эпоху Джо Байдена
Карабах: российские миротворцы и бесконечная война
Карабах: российские миротворцы и бесконечная война
Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте
Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте
Оприлюднено повний текст мирної угоди Азербайджану, Вірменії та РФ
Оприлюднено повний текст мирної угоди Азербайджану, Вірменії та РФ
Поліція Харкова закрила справу про зникнення Кернеса (оновлено)
Поліція Харкова закрила справу про зникнення Кернеса (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні виявили ще 10 611 випадків коронавірусу

За добу 6 802 українці одужали від ковіду, 191 людина померла.

Станом на 11 листопада в Україні зафіксовано 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом минулої доби 6 802 українці одужали від ковіду, 191 людина померла.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

10 листопада коронавірусну недугу виявили у 350 дітей та 493 медпрацівників, госпіталізовано 1 453 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 489 808 осіб, одужало 221 459 осіб, 8 947 людей з COVID-19 померли.

Кількість захворювань у регіонах:

  • м. Київ – 46 632 випадки;
  • Вінницька область – 12 970 випадків;
  • Волинська область – 17 236 випадків;
  • Дніпропетровська область – 18 690 випадків;
  • Донецька область – 15 066 випадків;
  • Житомирська область – 20 194 випадки;
  • Закарпатська область – 18 056 випадків;
  • Запорізька область – 15 285 випадків;
  • Івано-Франківська область – 25 643 випадки;
  • Київська область – 21 731 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 280 випадків;
  • Луганська область – 4 738 випадків;
  • Львівська область – 34 988 випадків;
  • Миколаївська область – 11 092 випадки;
  • Одеська область – 30 041 випадок;
  • Полтавська область – 13 143 випадки;
  • Рівненська область – 23 035 випадків;
  • Сумська область – 15 662 випадки;
  • Тернопільська область – 22 549 випадків;
  • Харківська область – 44 948 випадків;
  • Херсонська область – 6 075 випадків;
  • Хмельницька область – 20 826 випадків;
  • Черкаська область – 11 063 випадки;
  • Чернівецька область – 26 301 випадок;
  • Чернігівська область – 10 564 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Упродовж 9 листопада в Україні виявили 10 179 нових випадків ковіду. Одужали 5 514 осіб. 191 пацієнт помер.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також