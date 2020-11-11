В Україні виявили ще 10 611 випадків коронавірусу

Станом на 11 листопада в Україні зафіксовано 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом минулої доби 6 802 українці одужали від ковіду, 191 людина померла.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.
10 листопада коронавірусну недугу виявили у 350 дітей та 493 медпрацівників, госпіталізовано 1 453 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіло вже 489 808 осіб, одужало 221 459 осіб, 8 947 людей з COVID-19 померли.
Кількість захворювань у регіонах:
- м. Київ – 46 632 випадки;
- Вінницька область – 12 970 випадків;
- Волинська область – 17 236 випадків;
- Дніпропетровська область – 18 690 випадків;
- Донецька область – 15 066 випадків;
- Житомирська область – 20 194 випадки;
- Закарпатська область – 18 056 випадків;
- Запорізька область – 15 285 випадків;
- Івано-Франківська область – 25 643 випадки;
- Київська область – 21 731 випадок;
- Кіровоградська область – 3 280 випадків;
- Луганська область – 4 738 випадків;
- Львівська область – 34 988 випадків;
- Миколаївська область – 11 092 випадки;
- Одеська область – 30 041 випадок;
- Полтавська область – 13 143 випадки;
- Рівненська область – 23 035 випадків;
- Сумська область – 15 662 випадки;
- Тернопільська область – 22 549 випадків;
- Харківська область – 44 948 випадків;
- Херсонська область – 6 075 випадків;
- Хмельницька область – 20 826 випадків;
- Черкаська область – 11 063 випадки;
- Чернівецька область – 26 301 випадок;
- Чернігівська область – 10 564 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Упродовж 9 листопада в Україні виявили 10 179 нових випадків ковіду. Одужали 5 514 осіб. 191 пацієнт помер.