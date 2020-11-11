В Україні виявили ще 10 611 випадків коронавірусу

За добу 6 802 українці одужали від ковіду, 191 людина померла.

Станом на 11 листопада в Україні зафіксовано 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом минулої доби 6 802 українці одужали від ковіду, 191 людина померла.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

10 листопада коронавірусну недугу виявили у 350 дітей та 493 медпрацівників, госпіталізовано 1 453 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 489 808 осіб, одужало 221 459 осіб, 8 947 людей з COVID-19 померли.

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 46 632 випадки;

Вінницька область – 12 970 випадків;

Волинська область – 17 236 випадків;

Дніпропетровська область – 18 690 випадків;

Донецька область – 15 066 випадків;

Житомирська область – 20 194 випадки;

Закарпатська область – 18 056 випадків;

Запорізька область – 15 285 випадків;

Івано-Франківська область – 25 643 випадки;

Київська область – 21 731 випадок;

Кіровоградська область – 3 280 випадків;

Луганська область – 4 738 випадків;

Львівська область – 34 988 випадків;

Миколаївська область – 11 092 випадки;

Одеська область – 30 041 випадок;

Полтавська область – 13 143 випадки;

Рівненська область – 23 035 випадків;

Сумська область – 15 662 випадки;

Тернопільська область – 22 549 випадків;

Харківська область – 44 948 випадків;

Херсонська область – 6 075 випадків;

Хмельницька область – 20 826 випадків;

Черкаська область – 11 063 випадки;

Чернівецька область – 26 301 випадок;

Чернігівська область – 10 564 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Упродовж 9 листопада в Україні виявили 10 179 нових випадків ковіду. Одужали 5 514 осіб. 191 пацієнт помер.