Лідери найбільших християнських церков закликали зберегти доступність храмів в умовах карантину

Для того, щоб убезпечити вірян від зараження, пропонується запровадити ряд заходів.

Міністерство культури, Державна служба з етнополітики та свободи совісті та лідери найбільших християнських церков підписали спільну заяву, в якій закликали в умовах карантину зберегти доступність храмів та закладів культури протягом усього тижня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінкульту.

"Для християн розпочинається особливий період ‒ Різдвяний піст, який є періодом усамітнення, просвітництва, доброчинності й турботи про іншого. Для віруючих це особливий період, що має багатовікові традиції. Одночасно країна, як і напередодні Великодня, перебуває в неординарній ситуації через неподолану пандемію. Дбаючи про здоров’я людей, їхню емоційну розраду та духовний стан, важливо зберегти доступність храмів та інших священних місць", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб убезпечити вірян, пропонується запровадити такі заходи:

Продовжити використання захисних масок і дезінфекторів на вході.

У приміщеннях релігійних організацій без рядів стаціонарних сидінь проводити релігійні заходи із дотриманням дистанції у 1,5 метри і з заповненістю не більше 50% або іншого відсотка, рекомендованого МОЗ. Для служб на свіжому повітрі пропонується встановити таку самі обмеження щодо дистанції чи менше.

Запровадити аналогічний запобіжний захід в музеях, театрах та інших закладах культури, що мають ряди стаціонарних місць.

"У ці складні часи Церкви відчувають потребу людей у духовній та моральній підтримці. Можливість взяти участь у богослужінні в церкві чи отримати позитивні емоції завдяки відвіданню культурного закладу ‒ держава має забезпечити право українців на самостійний вибір місця духовного спокою та відпочинку. Адже фізичне здоров’я неможливе без душевного спокою та емоційного відпочинку. Сподіваємося на ухвалення виважених і збалансованих рішень, що комплексно сприятимуть підтримці співгромадян під час пандемії та якнайшвидшому її подоланню", - сказано у повідомленні.

Заяву підписали Міністерство культури, Державна служба з етнополітики та свободи совісті, Православна Церква України, Українська Православна Церква, Українська Греко-Католицька Церква та Римсько-Католицька Церква в Україні.

Нагадаємо, Україна переходить на другий етап реагування на коронавірус. Раніше президент Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування епідемії коронавірусу. Згідно з ними, ВНЗ переходять на дистанційне навчання. Крім того, у червоних і помаранчевих зонах заклади громадського харчування - ресторани, клуби - можуть працювати лише до 22:00.

Також Міністерство охорони здоров'я звернулося до Кабміну з пропозицію впровадити так званий карантин вихідного дня, коли протиепідемічні заходи будуть посилені тільки в суботу і неділю. Президент Володимир Зеленський провів нараду з цього приводу і наголосив, що карантин вихідного дня діятиме кілька тижнів і допоможе уникнути жорсткого локдауну.