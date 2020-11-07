Помер український теле- та кінопродюсер Юрій Мінзянов

Йому було 64 роки.

Сьогодні не стало українського продюсера телебачення та кіно Юрія Мінзянова.

Про це повідомляють джерела LB.ua.

Юрію було 64 роки.

Щойно відбулась українська прем'єра "Поганих доріг" Наталі Ворожбит, які він спродюсував. Стрічка отримала світову прем'єру у Венеції на Тижні критики.

Був членом Української та Європейської кіноакадемії. Спродюсував короткометражні стрічки Павла Острікова – "Випуск 97" та "Mia Donna", "Бузок" Катерини Горностай, "Припутні" Аркадія Непиталюка та інші роботи українських режисерів.

Продюсував українські серіали, був генеральним продюсером компанії Kristi Films.

В 2020 році також мають вийти "Безславні кріпаки" Романа Перфільєва.

LB.ua щиро співчуває родині та колегам Юрія.