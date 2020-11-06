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Михайло Жванецький помер (оновлено)
Михайло Жванецький помер (оновлено)
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Михайло Жванецький помер (оновлено)

"Його сатира стала для багатьох мудрістю".

Михайло Жванецький помер (оновлено)
Фото: izbrannoe.com

Письменник і сатирик Михайло Жванецький помер на 87-му році життя.

Про це російському РБК повідомив представник Жванецького Олег Сташкевич.

Причини смерті письменника він не назвав.

У жовтні Жванецький припинив концертну діяльність. Тоді його представники повідомляли, що артист припинив виступи, оскільки це йому вже було не під силу.

Оновлення. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю Жванецького.

"Як казав Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я - серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю", - написав Зеленський у своєму Twitter.

Жванецький народився в Одесі 6 березня 1934 року в родині лікарів.

1956 закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту (нині — Одеський національний морський університет) за фахом "Інженер-механік підйомно-транспортного устаткування портів". У студентські роки брав участь у самодіяльності, де почав писати мініатюри та монологи, які часто сам і виконував.

1963 під час гастролей в Одесі Ленінградського театру мініатюр познайомився з Аркадієм Райкіним, який узяв його твори до репертуару театру, а 1964 року запросив Михайла у свій театр на посаду завідувача літературною частиною.

Згодом Жванецький пішов з театру Райкіна та почав працювати самостійно. 1988 року заснував Московський театр мініатюр, керівником якого був до останку.

За час роботи в театрі Жванецький написав більше трьохсот мініатюр і монологів, пізніше самостійно виступав в Одеській філармонії і московському театрі "Ермітаж".

1999 року Михайло Жванецький отримав звання народний артист України, а через 13 років Жванецького визнали народним артистом Російської Федерації.

Останні роки разом з родиною проживав в Москві.

З нагоди 85-річчя Жванецький отримав від президента РФ Путіна орден "За заслуги перед вітчизною" III ступеня. 2009 року, до 75-річчя, Михайло Михайлович уже був нагороджений таким самим орденом, тільки "молодшого", IV ступеня.

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