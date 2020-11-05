Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Байден випередив Трампа ще у двох штатах
Байден випередив Трампа ще у двох штатах
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
Нацгвардієць Марків прилетів з Італії в Україну (оновлено)
Нацгвардієць Марків прилетів з Італії в Україну (оновлено)
Трамп здобув перемогу в трьох із 13 "хитких штатів"
Трамп здобув перемогу в трьох із 13 "хитких штатів"
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Андрей Смирнов: "У Конституционного Суда от судебной системы только слово "суд" осталось"
Андрей Смирнов: "У Конституционного Суда от судебной системы только слово "суд" осталось"
У Данії знищать усіх норок, щоб зупинити мутацію коронавірусу
У Данії знищать усіх норок, щоб зупинити мутацію коронавірусу
Суддя КСУ оприлюднив проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції
Суддя КСУ оприлюднив проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції
ГоловнаКультура

Протест против пустоты в пустоту

В Киевском институте автоматики, где располагаются художественные мастерские, в последнюю неделю октября анонсировали открытие «первого» Музея современного искусства Украины. Из-за недостатка сопровождающей информации это событие сначала было оценено либо иронично (в свете заявления об еще одном «первом» музее), либо с энтузиазмом со стороны локальных СМИ, незнакомых с историей намерений такой музей создать.

LB.ua, продолжая развивать вопрос музея современного искусства Украины, побывал на открытии проекта с целью проанализировать политику этого жеста.

Фото: Facebook / Інститут автоматики

«Порог музея современного искусства мы переступим не завтра, и, наверняка, даже очень «не завтра». 

Измученные неосуществимым ожиданием с одной стороны и чувством обреченности, что, возможно, этот музей мы не увидим никогда, - с другой, художники Киевского института автоматики не прекращают мечтать и создают своего рода посвящение, оммаж музею современного украинского искусства.

Это мечты и фантазии о музее, сон…»

  • из коллективного текста авторов «Музея современного искусства Украины».

Представленное в пространстве собрание – серия наследований работ Андрея Сагайдаковского, Тиберия Сильваши, Арсена Савадова, Александра Гнилицкого, Матвея Вайсберга, Олега Тистола, Открытой группы, Александра Ройтбурда, Павла Макова, Никиты Кадана, Олега Голосия и Ильи Чичкана.

Этот сон о «музее», оммаж украинскому современному искусству,  попытка визуализировать линию традиции, создать нечто напоминающее художественную среду с претензией на по-музейному последовательную историчность.

«Музей современного искусства Украины. Оммаж» в КИА – четырехдневная выставка, созданная художниками и художницами Люсей Ивановой, Александром Богомазом, Никитой Власовым, Сергеем Кондратюком, Максимом Мазуром, Ольгой Зарембой, Лидией Мороз, Еленой Штепурой, Юрием Пикулем, Элис, Molly Rout, Андреем Пидлисным и Светланой Аграновской.

Проект этих авторов/авторок – напоминание о необходимости музея украинского совриска, но вместе с тем – жест досрочной ностальгии, которой достаточно сложно сочувствовать. Сложно, потому что не можешь избежать ощущения кукольности происходящего. Все, начиная объявлением в «пост-ироничном» духе о «возможности полюбоваться украинскими шедеврами», заканчивая петицией на официальном сайте президента, – такой себе недо-жест. 

Ведь если мы говорим об этом событии как о претензии решения вопросов на государственном уровне (а именно государственным статусом этот музей и должен обладать, соответственно с текстом авторов петиции), то возникает ряд дополнительных вопросов, которые этот проект никак не поднимает: от коммуникации с давно существующим отделом современного искусства NAMU как базой для будущего музея, до разговоров о территории, где этот музей должен разместиться, финансирования, коллекций, кураторских стратегий и т.д.

Фото: Facebook / Інститут автоматики

Если же говорить об этой выставке как об исключительно художественном жесте, то ему недостает последовательной радикальности. Чего-то, что могло бы дальше прочертить прямую от громогласного, пусть даже и фейкового, объявления об открытии «первого музея украинского совриска» до акции, актуализирующей проблему практической и идейной несостоятельности такого музея в Украине. Тогда бы этот жест состоялся бы на уровне полноценного публичного высказывания, направленного на кого-то, кроме художников из КИА и их ограниченного круга «своих». 

Сам тон их речи в тексте, сопровождающем пространство выставки, – тихая капитуляция перед ожиданием музея. Заявление о том, что авторы этого проекта предпочитают перейти в пространство сна, фантазий о несбывшемся и вещать именно оттуда, априори делает речь заявления тихой и пораженческой, а самих художников и художниц – растворившихся в процессе ожидания.

Эту выставку можно воспринимать как соответствующий своему времени манифест: в нем нет того яркого, мобилизующего разочарования совместного обращения тех, кому авторы 2020 адресовали оммаж, – «Что не создано сегодня, не сохранишь завтра», подписанного Гнилицким, Маковым и Ройтбурдом и другими художниками. Тогда, в 2004, разочарование было куда острее: это обращение писалось после двойного поражения: Виктор Пинчук решил создать центр имени себя, а не музей современного искусства, а Виктор Ющенко счел, что Мистецькому Арсеналу уместней быть «украинским Лувром», а не институцией, репрезентирующей актуальное искусство. Выставка КИА – реакция на усталость от несбыточности, невозможности основательно утвердиться, ухватиться хотя бы за одну нить последовательной реализации себя в существующем институциональном пространстве. Это протест против пустоты в пустоту.

Но вместе с этим проект КИА очень располагающий и по-хорошему сентиментальный. Да, мы все пребываем в пустоте и с чувством несвершившейся традиции, но внутри этой выставки ты чувствуешь невидимое присутствие будущего музея на уровне коллективного бессознательного. Есть работы, вокруг которых этот музей можно создать, и пусть эта карту визуальных референсов пока невозможно зафиксировать в целостную картину – она вынашивается в головах и ждет своего времени. И это лучшая терапия: от такого настоящего не веет угрозой беспамятства.

Анна Калугер, Критик
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також