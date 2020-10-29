Український фільм "Цей дощ ніколи не закінчиться" відібрали в конкурс кінофестивалю IDFA

Фільм Аліни Горлової "Цей дощ ніколи не закінчиться" відібрали до конкурсної програми документального кінофестивалю IDFA в Амстердамі – одного з найбільших і найпрестижніших фестивалів неігрового кіно.

Про це повідомляється на сайті IDFA.

Стрічку покажуть у конкурсі IDFA Competition for First Appearance, де беруть участь дебютні стрічки режисерів.

"Цей дощ ніколи не закінчиться" створено в ко-продукції України, Латвії, Німеччини та Катару. Фільм розповідає про біженців із Сирії, які живуть в Україні. Утікши від однієї війни, вони потрапили у країну, де починається інша. Син головного героя стає волонтером Червоного Хреста на території бойових дій.

Фото: IDFA Кадр з фільму "Цей дощ ніколи не закінчиться"

Аліна Горлова – режисерка, авторка фільмів "Явних проявів немає" і "Холодний яр".