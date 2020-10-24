ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт
ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Після 1 листопада Путін може ввести війська в Білорусь, - Данілов
Після 1 листопада Путін може ввести війська в Білорусь, - Данілов
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
В Офісі генпрокурора заявили, що підозрюваний у зловживанні владою Верланов вилетів з України
В Офісі генпрокурора заявили, що підозрюваний у зловживанні владою Верланов вилетів з України
Урядова комісія встановила причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - Уруський
Урядова комісія встановила причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - Уруський
Дубінський і Притула облаяли один одного у прямому ефірі
Дубінський і Притула облаяли один одного у прямому ефірі
Аваков прокоментував заяву Зеленського про "здачу Криму"
Аваков прокоментував заяву Зеленського про "здачу Криму"
ГоловнаКультура

Кінотеатрам у "червоній зоні" дозволили працювати

Мінкульт виступає за те, щоб театри та музеї попри суворий карантин не закривали.

Кінотеатрам у "червоній зоні" дозволили працювати
Фото: EPA/UPG

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила працювати кінотеатрам у "червоній" зоні карантину. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у фейсбуці.

"Кінотеатрам дозволено працювати у «червоній» зоні карантину. Тепер у нас, як і в багатьох країнах Європи. Відвідувачі зможуть відчувати себе безпечно: маски, кондиціювання, розсадка через крісло -50% залу", - написав Ткаченко.

За його словами, відповідне рішення Держкомісія ухвалила за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики.

Ткаченко додав, що зараз міністерство вивчає та аналізує ситуацію щодо подальшої роботи закладів культури в червоних зонах, насамперед театрів та музеїв.

"Це дасть змогу глядачам отримати «свіжий ковток повітря» від нових фільмів чи вистав та дозволить вижити культурним інституціям в період карантину", - підкреслив він.

Раніше великі мережі кінотеатрів виступили проти повторного локдауну.

Нагадаємо, цього тижня Україна перейшла позначку у 7500 хворих за добу

Згідно останнього карантинного зонування з 26 жовтня в Україні "червоний" рівень епіднебезпеки діятиме у 100 адміністративних одиницях, в тому числі в 11 обласних центрах.

У липні МОЗ дало рекомендації, як відвідувати кінотеатри під час карантину

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також