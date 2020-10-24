Кінотеатрам у "червоній зоні" дозволили працювати

Мінкульт виступає за те, щоб театри та музеї попри суворий карантин не закривали.

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила працювати кінотеатрам у "червоній" зоні карантину. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у фейсбуці.

"Кінотеатрам дозволено працювати у «червоній» зоні карантину. Тепер у нас, як і в багатьох країнах Європи. Відвідувачі зможуть відчувати себе безпечно: маски, кондиціювання, розсадка через крісло -50% залу", - написав Ткаченко.

За його словами, відповідне рішення Держкомісія ухвалила за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики.

Ткаченко додав, що зараз міністерство вивчає та аналізує ситуацію щодо подальшої роботи закладів культури в червоних зонах, насамперед театрів та музеїв.

"Це дасть змогу глядачам отримати «свіжий ковток повітря» від нових фільмів чи вистав та дозволить вижити культурним інституціям в період карантину", - підкреслив він.

Раніше великі мережі кінотеатрів виступили проти повторного локдауну.

Нагадаємо, цього тижня Україна перейшла позначку у 7500 хворих за добу.

Згідно останнього карантинного зонування з 26 жовтня в Україні "червоний" рівень епіднебезпеки діятиме у 100 адміністративних одиницях, в тому числі в 11 обласних центрах.

У липні МОЗ дало рекомендації, як відвідувати кінотеатри під час карантину.