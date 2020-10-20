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Великі кіномережі виступили проти повторного локдауну в Україні

"Другий локдаун - це безглуздий, нелогічний крок, який приведе економіку Україна до розвалу".

Великі кіномережі виступили проти повторного локдауну в Україні
Фото: EPA/UPG

Українські мережі кінотеатрів Multiplex і "Планета Кіно" виступають проти повторного введення суворих карантинних заходів, зокрема, тимчасового закриття кінотеатрів.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив СЕО мережі Multiplex Роман Романчук.

"Я сподіваюся, що ми зможемо працювати навіть у "червоних" зонах, але поки що нам цього не дозволяють. Ми змушені підкорятися, і закон не порушуватимемо. Але ми вважаємо, що це неправильне рішення і щодо цього пишемо листи, організовуємо робочі групи, зустрічаємося з міністрами, аргументуємо", - сказав Романчук.

Він додав, що в розробці компанії перебуває декілька нових продуктів, однак їх запуск може бути відкладений у разі погіршення ситуації із захворюваністю та рішення про новий локдаун.

Співвласник мережі "Планета Кіно" Дмитро Деркач також відзначив безрезультатність першого локдауну і нездатність влади забезпечити підтримку бізнесу, який не працює.

"У США та Європі співробітники закритих компаній отримували допомоги, компаніям давали податкові канікули і безвідсоткові позики з бюджету. У нас нічого такого не було і, навряд чи, буде. Я не розумію, як у таких умовах знову закриватися. Багато людей втратять роботу, залишаться без грошей, компанії збанкрутують, держава не отримуватиме податки. Відповідно, коштів на боротьбу з вірусом буде ще менше. Я вважаю, що другий локдаун, знаючи безрезультатність першого, - це безглуздий, нелогічний крок, який погубить величезну кількість бізнесів і приведе економіку Україна до розвалу", - описав він ситуацію.

Раніше проти обмеження пасажирських перевезень в умовах карантину виступила "Укрзалізниця". Втім, у компанії заявили, що будуть суворо дотримуватися всіх рекомендацій та рішень держави.

Наприкінці серпня, коли добовий показник захворюваності становив 1000-1700, прем’єр Денис Шмигаль заявив, що уряд не розглядає можливості повторного введення локдауну у випадку другої хвилі коронавірусу в Україні. Натомість Кабмін буде покладатися на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання. 

8 жовтня голова МОЗ повідомив, що в Україні почали підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих з коронавірусом, оскільки медична система країни може не витримати.

11 жовтня Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в країні. Зокрема, у школах були запроваджені осінні канікули до кінця жовтня, ВНЗ перевели на дистанційне навчання, роботу закладів обмежили.

Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 грудня.

У МОЗ повторний локдаун назвали "винятково резервним моментом".

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