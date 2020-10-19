Книгу Кіпіані про Стуса, проти якої судився Медведчук, розкупили за лічені хвилини після того, як суд заборонив її продаж

Заборонений розділ про Медведчука є у вільному доступі в інтернеті.

Книгу "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані після повідомлення про заборону Дарницьким судом її продажу розкупили за лічені хвилини і у видавництві, і в решти дистриб'юторів.

Про це повідомили у видавництві Vivat.

"Ми прийняли рішення додрукувати новий наклад, поки рішення суду не вступило в силу і ми маємо на це право. Передзамовлення на книгу можна зробити тільки в інтернет-магазині Vivat та особисто у автора Вахтанга Кіпіані", - сказано в повідомленні на сторінці видавництва у фейсбуці.

Нового накладу книги "Справа Василя Стуса" орієнтовно очікують 2 листопада. Роздрібна ціна на книгу лишається 260 грн, як і було раніше.

"Ми не хочемо спекулювань на гарячій темі, і закликаємо не робити цього й інших книжкових дистриб'юторів", - зазначили у видавництві.

Один із двох розділів книги Кіпіані, що "образив" Віктора Медведчука, є у вільному доступі в інтернеті. Його опублікувала "Українська правда".

Сьогодні стало відомо, що Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства Вахтанга Кіпіані "до усунення порушення немайнових прав голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука".

Суд визнав, що "деякі фрази у книзі порушують честь та гідність позивача".

Нагадаємо, у серпні 2019 року лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента Росії Віктор Медведчук подав до суду на журналіста Вахтанга Кіпіані. Медведчук вимагав заборонити продаж у будь-якій формі і на будь-якій території примірників цієї книги.

У серпні 2018 стало відомо, що з фільму "Стус" прибрали всі сцени, де фігурує Медведчук.