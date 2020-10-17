Ігровий дебют був визнаний найкращим фільмом конкурсу перших і других фільмів фестивалю, де й відбулася світова прем’єра стрічки.

Повнометражний фільм "Із зав’язаними очима" (назва для міжнародного прокату Blindfold) українського режисера Тараса Дроня переміг у конкурсі Competition 1-2 на Варшавському кінофестивалі.

Фото: facebook.com/Blindfold.kino

Ігровий дебют був визнаний найкращим фільмом конкурсу перших і других фільмів фестивалю, де й відбулася світова прем’єра стрічки.

Картина була визнана найкращою серед 15 інших, представлених у цій категорії.

"Ми дякуємо всім, хто вірив і не вірив у наш проєкт. Це великий крок як для нас самих, так і всього українського кіно. У Варшаві відбулося чотири покази нашої картини. Q&A після показу тривав понад 30 хвилин, і навіть після його закінчення глядачі не хотіли відпускати авторів", - коментують режисер Тарас Дронь та продюсерка Валерія Сочивець.

Фото: facebook.com/Blindfold.kino

На конкурсі Competition 1–2 режисер Тарас Дронь отримав приз журі та грошову премію в розмірі 10 тисяч злотих.

Повнометражний дебют львівського режисера Тараса Дроня ("Чорногора") – драма про молоду дівчину, яка переживає загибель хлопця на війні. Дівчина займається єдиноборствами і хоче розпочати нове життя, але скоро виявляється, що хлопець, ймовірно, живий і йому потрібна допомога.

Головну роль грає акторка Марина Кошкіна.

Варшавський кінофестиваль - це найбільший кінофестиваль Східної Європи, який відбувається в офлайн-форматі з 9 до 18 жовтня.