Пітер Померанцев отримав премію за книжку про постправду

"Це не пропаганда. Подорож на війну проти реальності" перекладена українською.

Британський письменник і журналіст українського походження Пітер Померанцев отримав нагороду імені Гордона Бьорна за свою книжку "Це не пропаганда. Подорож на війну проти реальності".

Про це повідомляє The Guardian.

Книжка поєднує розслідування про те, як ведуться інформаційні війни в різних країнах, зі спогадами батька, дисидента Ігоря Померанцева про еміграцію з СРСР.

У своїй промові Померанцев подякував батькам та закликав усіх говорити зі своїми батьками. "Коли я брав у них інтерв'ю і сидів з ними довгими годинами, вони раптом стали для мене просто людьми, і я в свої 43 роки зрозумів, що батьки – це люди зі своїми життєвими історіями", – цитує письменника видання.

Журі відзначило книжку як блискучу. "Я думала, що вона викличе в мене паніку і стрес, – коментує членкиня журі Салі Хьюз, – але насправді було відчуття, наче хтось відкрив вікно і я відчула, як можу знову дихати".

Нагорода названа іменем письменника Гордона Бьорна, який помер 2009 року. Нею відзначають як художню літературу, так і нон-фікшн. Вона включає в себе грошову винагороду розміром 5 тис фунтів стерлінгів.

Книжка "Це не пропаганда" перекладена українською і вийшла цього року.