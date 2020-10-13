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На Київському тижні критики покажуть призерів Венеційського кінофестивалю

Фестиваль оголосив основну програму.

Кінофестиваль "Київський тиждень критики", який відбудеться вже вчетверте, оголосив шість з семи фільмів основної програми. 

Сьому стрічку організатори обіцяють назвати трохи згодом.

Так, фестиваль відкриється новою роботою данського режисера Томаса Вінтерберга "Ще по одній" з Мадсом Мікельсеном в головній ролі.

Окрім цього, в основній програмі: 

  • "Земля кочівників" Хлої Чжао, яка отримала "Золотого лева" Венеційського кінофестивалю цього року;
  • "Новий порядок" Мішеля Франко, якому присудили "Срібного лева", гран-прі журі у Венеції;
  • "Дні" Цая Мінляня, учасник Берлінале-2020 і лауреат нагороди "Teddy" за найкращий фільм на ЛГБТ-тематику;
  • "Ширлі" Жозефін Декер, призер кінофестивалю незалежного кіно Санденс-2020;
  • "Повільна машина" Джо Денардо і Пола Фелтона, з конкурсу "Яскраве майбутнє" Роттердамського кінофестивалю;

Нагадаємо, цьогоріч на Київському тижні критики чотири програми: основна, ретроспективна під назвою "Дивні дні", українсько-французька та індустріальна "Перший погляд", де українським продюсерам покажуть найцікавіші стрічки українських студентів-кінематографістів останнього року. Окрім того, на фестивалі проведуть дискусійну програму, яку оголосять згодом. Деталі – на сайті кінофестивалю.

В день відкриття Тижня критики вручать премію від українських кінокритиків "Кіноколо". 

Фестиваль відбудеться в кінотеатрі "Жовтень" з 22 по 28 жовтня з дотриманням всіх карантинних вимог та правил.

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