Фільми Романа Балаяна та Тараса Дроня відібрані до Варшавського кінофестивалю

Стрічки будуть змагатись в міжнародному конкурсі та конкурсі дебютних фільмів.

Кадр з фільму "Ми є Ми поруч"

Фільм Романа Балаяна "Ми є Ми поруч" відібрано до основного міжнародного конкурсу Варшавського кінофестивалю.

Як повідомляє пресслужба стрічки, усього у цій секції представлено 15 картин із Великої Британії, Румунії, Китаю, Франції, Польщі, Словаччини.

Переможець отримає Гран-прі та грошовий приз у 100 000 злотих. Також Роман Балаян претендуватиме на нагороду найкращому режисеру.

"Стрічка „Ми є Ми поруч“ від початку мала бути чорно-білою. Усі режисери у світі давно мріють, щоб кіно повернулось у чорно-білий стан. Чорно-біле кіно — це як у театрі завіса. Це мистецтво", — розповідає Роман Балаян про свій фільм.

За сюжетом, хірург, хрещеник якого помер під час операції, звільняється з роботи й вирішує допомогти дівчинці, чиє минуле оповите таємницею. У головних ролях знялись Ахтем Сеітаблаєв і Катерина Молчанова.

В ще один конкурс – перших та других фільмів – відібрали дебютну стрічку Тараса Дроня – "Із зав'язаними очима". Як повідомляє пресслужба фільму, він зроблений у жанрі психологічної спортивної драми. Події фільму розгортаються в сучасній Україні після закінчення війни. Головна героїня — Юля — молода спортсменка боїв без правил, ММА, яка втратила свого нареченого на війні. Дівчина кидає спорт і починає нові стосунки, щоб звільнити себе від ролі вдови героя війни, яку нав’язує їй суспільство.

"Знімальній групі надзвичайно цінно те, що прем'єра відбудеться саме у Варшаві, адже режисер фільму Тарас Дронь навчався в кіношколі в Лодзі, а оператор картини Олександр Поздняков наразі закінчує докторантуру в цій кіношколі. До того ж сценарій був написаний у співпраці з польським кіномитцем Якубом Присаком", — розповідає продюсерка фільму Валерія Сочивець.

Головну роль у фільмі зіграла українська молода актриса Марина Кошкіна.

36-й Варшавський кінофестиваль відбудеться з 9 по 18 жовтня 2020 року офлайн.