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"Погані дороги" отримали кіноклубну нагороду на "Тижні критики" у Венеції

Головний приз в цьому конкурсі присудили турецькому фільму "Привиди".

"Погані дороги" отримали кіноклубну нагороду на "Тижні критики" у Венеції
Фото зі зйомок "Поганих доріг"
Фото: Kristi Films

Фільм української режисерки Наталі Ворожбит "Погані дороги" отримав Verona Film Club Award у паралельній програмі Венеційського кінофестивалю "Тиждень критики".

Про це повідомляється на сайті програми.

Verona Film Club Award дається "найбільш інновативній стрічці в конкурсі", у журі входять п'ятеро людей віком до 35 років.

"Погані дороги" – дебютний фільм драматургині Наталі Ворожбит, поставлений за її однойменною п'єсою. П'єсу ставили у Лондоні та Києві. Наразі Наталя працює над наступним фільмом, який також базуватиметься на її драматургічному матеріалі. Прокат "Поганих доріг" заплановано на наступний рік.

Головну нагороду "Тижня критики" у Венеції здобула стрічка "Привиди" режисерки Азри Деніз Окуай, яку створили у турецько-французько-катарській ко-продукції. 

Нагадаємо, минулого року український фільм "Атлантида" Валентина Васяновича переміг в програмі "Горизонти", яка є другою за важливістю на Венеційському кінофестивалі.

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