У мережі з’явився перший український трейлер фантастичного фільму "Дюна"

Український трейлер фантастичного фільму "Дюна" режисера Дені Вільньова з'явився у мережі.

Відеоролик можна переглянути на YouTube.

У фільмі знімалися Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролін, Джейсон Момоа, Зендея та інші.

"Дюна" – це міфічна та емоційно заряджена подорож головного героя Пола Атріда (Тімоті Шаламе). На цього блискучого і обдарованого хлопця чекають великі справи, які йому важко осягнути. Він вирушить на найнебезпечнішу планету у Всесвіті, щоб врятувати майбутнє своєї родини і свого народу. Адже ворожі сили вступають у конфлікт через найцінніший і найрідкісніший ресурс – речовину, здатну розкрити найбільший потенціал людства. Виживуть лише ті, кому вдасться перемогти власні страхи", - йдеться в описі стрічки.

Фільм заснований на однойменному романі Френка Герберта, опублікованому в 1965 році.

Нагадаємо, "Оскар" змінює вимоги для претендентів на найкращий фільм - вводяться гендерні та расові стандарти. Правила запрацюють з 2024 року.