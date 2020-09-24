"Атлантиду" Валентина Васяновича висунули на "Оскар" від України

Український Оскарівський Комітет обрав драму Валентина Васяновича "Атлантида" національним претендентом на премію Американської кіноакадемії "Оскар" в категорії "Міжнародний повнометражний фільм".

Про це повідомляє Держкіно.

Члени Комітету обирали з-поміж трьох стрічок – окрім фільму Васяновича, розглядали "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча та "Земля блакитна, наче апельсин" Ірини Цілик. Фільм Лукіча мав прем'єру на кінофестивалі в Карлових Варах в 2019 році, де отримав нагороду, а документальна робота Ірини Цілик була відзначена за режисуру на Санденсі в Штатах цього року.

Світова прем’єра "Атлантиди" відбулася на Венеційському кінофестивалі у секції "Горизонти", де картина здобула нагороду за найкращий фільм.

Українська онлайн-прем’єра стрічки відбудеться вже 26 вересня, в рамках міжнародної конкурсної програми 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю, а на великому екрані її можна буде подивитись на Київському тижні критики в кінці жовтня. В широкий прокат "Атлантида" вийде 5 листопада.

Події фільму Валентина Васяновича розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.

Фільм показали на понад 50-ти фестивалях, де окрім Венеційської перемоги, він отримав ще чотири Гран-прі. Стрічку придбав HBO Eastern Europe та дистриб’ютори трьох європейських країн. Окрім того, "Атлантида" увійшла у довгий список Премії Європейської кіноакадемії.

93-я церемонія вручення премії “Оскар” за досягнення у галузі кінематографу за 2020 рік відбудеться 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі. До того члени Американської кіноакадемії сформують списки номінантів, а ще до того – в номінації "Найкращий міжнародний фільм" – шорт-ліст, в який увійде 9 фільмів. Ще жодна українська стрічка не потрапляла до цього шорт-лісту.

До складу Українського Оскарівського комітету входять 16 кінематографістів.