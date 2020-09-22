​Українка стане першою жінкою-диригенткою найпрестижнішого оперного фестивалю світу

Наступного року на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі вперше за 145 років його існування диригуватиме жінка - українка Оксана Линів. Вона диригуватиме новою постановкою "Летючого Голландця" на відкритті фестивалю 2021 року.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Оксани Линів.

Як зазначається, про те, що в 2021 за диригентським пультом вперше стоятиме жінка, стало відомо ще на початку минулого сезону.

"Керівниця фестивалю і правнучка композитора Катаріна Вагнер до останнього тримала в таємниці ім’я диригентки як головну оперну інтригу року, яка є революційним прецедентом зламу гендерних стереотипів", - йдеться у повідомленні.

Цього року Байройтський фестиваль, на якому виконують твори німецького композитора 19-го століття Ріхарда Вагнера, вперше в післявоєнній історії скасували через пандемію коронавірусу. Однак наступного року захід має відбутися.

Оксана Линів - українська диригентка родом з Бродів Львівської області. Випускниця Львівського музучилища імені Станіслава Людкевича та Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. Перша жінка - головна диригентка Опери та філармонійного оркестру в Ґраці, засновниця та художня керівниця фестивалю LvivMozArt, засновниця та головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.