Найкращою книгою львівського BookForum стала "Українська абетка. Малюнки Георгія Нарбута"

Журі премії BookForum Best Book Award визначило найкращу книгу літературного фестивалю у Львові та присудило нагороди в інших номінаціяї.
Як повідомляє прес-служба Букфоруму, цього року за відзнаку змагалось понад 400 книжок від 72 видавництв. І за недавньою традицією книжки оцінювали журі у трьох містах — Львові, Києві і Харкові.
Гран-прі отримала книга "Українська абетка. Малюнки Георгія Нарбута" (Видавець Олександр Савчук, Харків) — за перше повне видання видатної пам'ятки української графіки у досконалому мистецькому оформленні та поліграфічному виконанні.
Класична українська література — "Апокриф" Лесі Українки / "Чотири розмови про Лесю Українку" Блаженнішого Святослава Шевчука та Оксани Забужко (видавництво "Комора", Київ) — за потужність сенсів та гармонійну цілісність візуального виконання.
Сучасна українська проза — Яніна Соколова, Ольга Купріян. "Я, Ніна" (видавництво #Книголав, Київ) — за відверто розказану історію життя і боротьби з хворобою, сміливість порушити табуйовані дотепер теми та майстерну оповідь.
Сучасна українська поезія — Олена Герасим'юк. "Тюремна пісня" (видавництво "Люта справа", Київ) — за поетичну неординарність.
Класична іноземна література в українському перекладі — Сапфо, Миртіда, Телесілла та інші. "Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіночої поезії" (видавництво "Астролябія", Львів) — за гармонійне поєднання високої поезії з високою видавничою культурою.
Сучасна іноземна література в українському перекладі — Ден Сіммонс. "Терор" ("Видавництво Жупанського", Київ) — за розширення читацьких обріїв.
Non-fiction — "Антологія української кінокритики 1920-х у трьох томах" ("Національний центр Олександра Довженка", Київ) — за актуалізацію спадщини українського кіно 1920-х.
Біографія — Дмитро Горбачов. "Лицарі голодного Ренесансу" (видавництво "Дух і Літера", Київ) — за ґрунтовне портретування та популяризацію творців українського авангарду.
Історія — Сергій Плохій, "Забуті покидьки східного фронту" ("Клуб Сімейного Дозвілля", Харків) — за новаторство у представленні історичних студій.
Література для дітей від 0 до 5 — Наталка Малетич. "Привид, який не міг заснути" ("Видавництво Старого Лева", Львів) — за тонке розуміння запитів найменших, а отже, найвимогливіших читачів.
Література для дітей від 6 до 8 — Оксана Драчковська. "Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама" (видавництво "Чорні вівці", Чернівці) — за делікатне висвітлення непростої теми, що завдяки мистецькій формі досягає дитячої свідомості та виховує людяність.
Література для дітей від 9 до 12 — Олег Гавріш. "Казки баби Гавришихи" (видавництво "Час майстрів", Київ) — за прищеплення любові до справжньої книги, яку з цікавістю читаєш, з насолодою розглядаєш і з приємністю гортаєш.
Література для підлітків і YA — Катерина Міхаліцина, Станіслав Дворницький. "Реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської катастрофи" (видавництво "Портал", Київ) — за чесну і вражаючу розповідь про Чорнобильську катастрофу для підліткової читацької аудиторії.
Війна на Донбасі, анексія Криму, переселенці — Олег Сенцов. "Хроніка одного голодування. 4 з половиною кроки" ("Видавництво Старого Лева", Львів) — за збереження критичного мислення і ціннісних орієнтирів в екстремальних умовах та за вміння по-різному й переконливо транслювати в книгах особистий досвід.
Візуальна книга — "ВУФКУ. Lost&Found" ("Національний центр Олександра Довженка", Київ) — за копітку працю та візуалізацію українських кіноджерел.
Комікси та графічні романи — Ярко Філевич. "Колоніст. Бути людиною" ("UA Comix", Львів) — за добрий гумор і здоровий глузд у коміксотворенні.
Наукова література — Максим Стріха. "Український переклад і перекладачі: між літературою і націєтворенням" (видавництво "Дух і Літера", Київ) — за системний та концептуальний виклад історії українського перекладу в особистостях, епохах і дискурсах.
Професійна література — не присуджена. "Не знайшлося жодної книжки, що б відповідала всім критеріям висококультурного видання", – йдеться в повідомленні.
Спеціальні відзнаки премії "BookForum Best Book Award-2020"
Спеціальна відзнака Малого журі (Львів) — Ірина Вовк. Тритомник "На щиті. Спогади родин загиблих воїнів" (видавництво "Фоліо", Харків) — за гігантську працю упорядниці та редакційного колективу, що спільно зробили цей тритомник колективним пам’ятником героям російсько-української війни.
Спеціальна відзнака "Місто" (Львів) — Оксана Кісь. "Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти" (Інститут народознавства НАН України, Львів; "Коло", Дрогобич) — за відданість авторки-львів’янки "жіночій темі", невтомне просування якої щоразу набуває досконалих видавничих форм.
Спеціальна відзнака за найкрасивіше видання (Львів) — "Байки Езопа в переказі Олександра Виженка" (видавництво "Час майстрів", Київ) — за виразну й делікатну зображальну інтерпретацію вічних текстів, що завдяки цьому набувають ознак сучасності.
Спеціальна відзнака Малого журі (Харків) — Роман Кабачій. "Вигнані на степи. Депортація українців із Польщі на Південь України в 1944-1946 роках" (видавництво "Люта справа", Київ) — за порушення важливої теми, яка дає ключі до розуміння сучасної України.
Спеціальна відзнака "Місто" (Харків) — "Василь Григорович Кричевський. Хрестоматія у двох томах" (Видавець Олександр Савчук, Харків) — за фундаментальний підхід у справі повернення імен творців українського Харкова.
Спеціальна відзнака за найкрасивіше видання (Харків) — Джефрі Бетчен. "Вогонь бажання: зародження фотографії" / Джон Тегг. "Тягар репрезентації: есеї про множинність фотографії та історії" (видавництво "Родовід", Київ) — за естетичну досконалість у репрезентації історії фотографії.
Спеціальна відзнака Малого журі (Київ) — Андрій Достлєв, Лія Достлєва. "Мені досі соромно викидати їжу. Бабуся розповідала мені про Голодомор" (видавництво "Родовід", Київ) — за мистецький підхід до теми травматичного досвіду народу, актуальний візуальний наратив і сучасне видавниче втілення.
Спеціальна відзнака "Місто" (Київ) — Елінор Баркетт. "Голда" (видавництво "Vivat", Харків) — за історію неординарного життя та постання твердих цінностей, де рідні ландшафти важать надзвичайно.
Спеціальна відзнака за найкрасивіше видання (Київ) — "Апокриф" Лесі Українки / "Чотири розмови про Лесю Українку" Блаженнішого Святослава Шевчука та Оксани Забужко (видавництво "Комора", Київ) — за майстерну стилізацію києворуської книги і тяглість естетичних традицій.
Персональні відзнаки премії "BookForum Best Book Award-2020"
Персональна відзнака голови Великого журі Богдана Тихолоза — Катерина Бучацька, Інга Леві, Катерина Радченко, Наталія Шевченко. "Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації" ("Мистецький арсенал", Київ) — за перевідкриття унікальної постаті українського наївного мистецтва у світовому контексті.
Персональна відзнака голови Малого журі у Харкові Ростислава Мельникова — Григорій Сковорода. "Байки" (видавництво "Vivat", Харків) — за вишукане осучаснення класичних творів.
Персональна відзнака голови Малого журі у Києві Ярини Цимбал — Іван Лисяк-Рудницький. "Щоденники" (видавництво Дух і Літера", Київ) — за масштабне представлення історії ХХ століття крізь призму особистого досвіду.
Персональна відзнака голови Малого журі у Львові Надії Зелінської — "Літературно-джазові імпровізації: інтермедіальні студії" за редакцією Світлани Маценки (видавництво "Срібне слово", Львів) — за оригінальність наукової тематики, вишуканість дизайну та якість видавничого втілення, що спільно руйнують міф про неестетичність наукової книжки.
Персональна відзнака директорки ГО "Форум видавців" Катерини Шевченко — Ганна Улюра. "Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві" (видавництво "ArtHuss", Київ) — за строкату й цілісну водночас панораму жіночих голосів літературного Всесвіту.
Персональна відзнака координаторки премії "BookForum Best Book Award-2020" Софії Коваль — Павічевич Міла "Дівчина з льоду й інші казки" (видавництво "Навчальна книга — Богдан", Тернопіль) — за високі зразки сучасної літературної казки у майстерних перекладах та лаконічно художньому оформленні.
Персональна відзнака секретарки премії "BookForum Best Book Award-2020" Анастасії Ковалишин — Сергій Жадан. "Список кораблів" (видавництво "Meridian Czernowitz", Чернівці) — за вірші, що можуть стати рятівними колами, на яких реально догребти до великої землі.
Персональна відзнака директорки Українського інституту книги Олександри Коваль:
- Олексій Черепанов "Риба-місяць і Місяць" (Видавництво "Ранок", Харків)
- Олександр Михед "Я змішаю твою кров із вугіллям. Зрозуміти український Схід" (видавництво "Наш Формат", Київ)
- Оксана Мороз "Боротьба за правду. Як мій дядько переміг брехню" (видавництво Yakaboo Publishing, Київ)
- Ерже "Тентен. Репортер ХХ віку у країні Сов'єтів" (видавництво "Пінзель", Київ)
- Софія Андрухович "Амадока" ("Видавництво Старого Лева", Львів)
- Наталя Гуменюк "Загублений острів. Книга репортажів з окупованого Криму" ("Видавництво Старого Лева", Львів)
- Ольга Гуцал "Якщо стрибнули, то гребіть. Як народити і зростити бізнес, який сподобається вашим онукам". ("Корпоративні медіа. Вейсберг та партнери", Київ)
- Серія книжок для дітей 4-7 років (видавничо-освітній проєкт "Портал", Київ)
- Ілларіон Павлюк "Я бачу, вас цікавить пітьма" (Видавництво Старого Лева, Львів)
Персональна відзнака Голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького: Софія Андрухович "Амадока" ("Видавництво Старого Лева", Львів).
Нагадаємо, літературний фестиваль BookForum у Львові цьогоріч відбувається онлайн, натомість книжковий ярмарок "Форум видавців" скасували.