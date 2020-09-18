Найкращою книгою львівського BookForum стала "Українська абетка. Малюнки Георгія Нарбута"

Журі премії BookForum Best Book Award визначило найкращу книгу літературного фестивалю у Львові та присудило нагороди в інших номінаціяї.

Як повідомляє прес-служба Букфоруму, цього року за відзнаку змагалось понад 400 книжок від 72 видавництв. І за недавньою традицією книжки оцінювали журі у трьох містах — Львові, Києві і Харкові.

Гран-прі отримала книга "Українська абетка. Малюнки Георгія Нарбута" (Видавець Олександр Савчук, Харків) — за перше повне видання видатної пам'ятки української графіки у досконалому мистецькому оформленні та поліграфічному виконанні.

Фото: BookForum Lviv

Класична українська література — "Апокриф" Лесі Українки / "Чотири розмови про Лесю Українку" Блаженнішого Святослава Шевчука та Оксани Забужко (видавництво "Комора", Київ) — за потужність сенсів та гармонійну цілісність візуального виконання.

Сучасна українська проза — Яніна Соколова, Ольга Купріян. "Я, Ніна" (видавництво #Книголав, Київ) — за відверто розказану історію життя і боротьби з хворобою, сміливість порушити табуйовані дотепер теми та майстерну оповідь.

Сучасна українська поезія — Олена Герасим'юк. "Тюремна пісня" (видавництво "Люта справа", Київ) — за поетичну неординарність.

Класична іноземна література в українському перекладі — Сапфо, Миртіда, Телесілла та інші. "Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіночої поезії" (видавництво "Астролябія", Львів) — за гармонійне поєднання високої поезії з високою видавничою культурою.

Сучасна іноземна література в українському перекладі — Ден Сіммонс. "Терор" ("Видавництво Жупанського", Київ) — за розширення читацьких обріїв.

Non-fiction — "Антологія української кінокритики 1920-х у трьох томах" ("Національний центр Олександра Довженка", Київ) — за актуалізацію спадщини українського кіно 1920-х.

Біографія — Дмитро Горбачов. "Лицарі голодного Ренесансу" (видавництво "Дух і Літера", Київ) — за ґрунтовне портретування та популяризацію творців українського авангарду.

Історія — Сергій Плохій, "Забуті покидьки східного фронту" ("Клуб Сімейного Дозвілля", Харків) — за новаторство у представленні історичних студій.

Література для дітей від 0 до 5 — Наталка Малетич. "Привид, який не міг заснути" ("Видавництво Старого Лева", Львів) — за тонке розуміння запитів найменших, а отже, найвимогливіших читачів.

Література для дітей від 6 до 8 — Оксана Драчковська. "Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама" (видавництво "Чорні вівці", Чернівці) — за делікатне висвітлення непростої теми, що завдяки мистецькій формі досягає дитячої свідомості та виховує людяність.

Література для дітей від 9 до 12 — Олег Гавріш. "Казки баби Гавришихи" (видавництво "Час майстрів", Київ) — за прищеплення любові до справжньої книги, яку з цікавістю читаєш, з насолодою розглядаєш і з приємністю гортаєш.

Література для підлітків і YA — Катерина Міхаліцина, Станіслав Дворницький. "Реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської катастрофи" (видавництво "Портал", Київ) — за чесну і вражаючу розповідь про Чорнобильську катастрофу для підліткової читацької аудиторії.

Війна на Донбасі, анексія Криму, переселенці — Олег Сенцов. "Хроніка одного голодування. 4 з половиною кроки" ("Видавництво Старого Лева", Львів) — за збереження критичного мислення і ціннісних орієнтирів в екстремальних умовах та за вміння по-різному й переконливо транслювати в книгах особистий досвід.

Візуальна книга — "ВУФКУ. Lost&Found" ("Національний центр Олександра Довженка", Київ) — за копітку працю та візуалізацію українських кіноджерел.

Комікси та графічні романи — Ярко Філевич. "Колоніст. Бути людиною" ("UA Comix", Львів) — за добрий гумор і здоровий глузд у коміксотворенні.

Наукова література — Максим Стріха. "Український переклад і перекладачі: між літературою і націєтворенням" (видавництво "Дух і Літера", Київ) — за системний та концептуальний виклад історії українського перекладу в особистостях, епохах і дискурсах.

Професійна література — не присуджена. "Не знайшлося жодної книжки, що б відповідала всім критеріям висококультурного видання", – йдеться в повідомленні.

Спеціальні відзнаки премії "BookForum Best Book Award-2020"

Спеціальна відзнака Малого журі (Львів) — Ірина Вовк. Тритомник "На щиті. Спогади родин загиблих воїнів" (видавництво "Фоліо", Харків) — за гігантську працю упорядниці та редакційного колективу, що спільно зробили цей тритомник колективним пам’ятником героям російсько-української війни.

Спеціальна відзнака "Місто" (Львів) — Оксана Кісь. "Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти" (Інститут народознавства НАН України, Львів; "Коло", Дрогобич) — за відданість авторки-львів’янки "жіночій темі", невтомне просування якої щоразу набуває досконалих видавничих форм.

Спеціальна відзнака за найкрасивіше видання (Львів) — "Байки Езопа в переказі Олександра Виженка" (видавництво "Час майстрів", Київ) — за виразну й делікатну зображальну інтерпретацію вічних текстів, що завдяки цьому набувають ознак сучасності.

Спеціальна відзнака Малого журі (Харків) — Роман Кабачій. "Вигнані на степи. Депортація українців із Польщі на Південь України в 1944-1946 роках" (видавництво "Люта справа", Київ) — за порушення важливої теми, яка дає ключі до розуміння сучасної України.

Спеціальна відзнака "Місто" (Харків) — "Василь Григорович Кричевський. Хрестоматія у двох томах" (Видавець Олександр Савчук, Харків) — за фундаментальний підхід у справі повернення імен творців українського Харкова.

Спеціальна відзнака за найкрасивіше видання (Харків) — Джефрі Бетчен. "Вогонь бажання: зародження фотографії" / Джон Тегг. "Тягар репрезентації: есеї про множинність фотографії та історії" (видавництво "Родовід", Київ) — за естетичну досконалість у репрезентації історії фотографії.

Спеціальна відзнака Малого журі (Київ) — Андрій Достлєв, Лія Достлєва. "Мені досі соромно викидати їжу. Бабуся розповідала мені про Голодомор" (видавництво "Родовід", Київ) — за мистецький підхід до теми травматичного досвіду народу, актуальний візуальний наратив і сучасне видавниче втілення.

Спеціальна відзнака "Місто" (Київ) — Елінор Баркетт. "Голда" (видавництво "Vivat", Харків) — за історію неординарного життя та постання твердих цінностей, де рідні ландшафти важать надзвичайно.

Спеціальна відзнака за найкрасивіше видання (Київ) — "Апокриф" Лесі Українки / "Чотири розмови про Лесю Українку" Блаженнішого Святослава Шевчука та Оксани Забужко (видавництво "Комора", Київ) — за майстерну стилізацію києворуської книги і тяглість естетичних традицій.

Персональні відзнаки премії "BookForum Best Book Award-2020"

Персональна відзнака голови Великого журі Богдана Тихолоза — Катерина Бучацька, Інга Леві, Катерина Радченко, Наталія Шевченко. "Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації" ("Мистецький арсенал", Київ) — за перевідкриття унікальної постаті українського наївного мистецтва у світовому контексті.

Персональна відзнака голови Малого журі у Харкові Ростислава Мельникова — Григорій Сковорода. "Байки" (видавництво "Vivat", Харків) — за вишукане осучаснення класичних творів.

Персональна відзнака голови Малого журі у Києві Ярини Цимбал — Іван Лисяк-Рудницький. "Щоденники" (видавництво Дух і Літера", Київ) — за масштабне представлення історії ХХ століття крізь призму особистого досвіду.

Персональна відзнака голови Малого журі у Львові Надії Зелінської — "Літературно-джазові імпровізації: інтермедіальні студії" за редакцією Світлани Маценки (видавництво "Срібне слово", Львів) — за оригінальність наукової тематики, вишуканість дизайну та якість видавничого втілення, що спільно руйнують міф про неестетичність наукової книжки.

Персональна відзнака директорки ГО "Форум видавців" Катерини Шевченко — Ганна Улюра. "Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві" (видавництво "ArtHuss", Київ) — за строкату й цілісну водночас панораму жіночих голосів літературного Всесвіту.

Персональна відзнака координаторки премії "BookForum Best Book Award-2020" Софії Коваль — Павічевич Міла "Дівчина з льоду й інші казки" (видавництво "Навчальна книга — Богдан", Тернопіль) — за високі зразки сучасної літературної казки у майстерних перекладах та лаконічно художньому оформленні.

Персональна відзнака секретарки премії "BookForum Best Book Award-2020" Анастасії Ковалишин — Сергій Жадан. "Список кораблів" (видавництво "Meridian Czernowitz", Чернівці) — за вірші, що можуть стати рятівними колами, на яких реально догребти до великої землі.

Персональна відзнака директорки Українського інституту книги Олександри Коваль:

Олексій Черепанов "Риба-місяць і Місяць" (Видавництво "Ранок", Харків)

Олександр Михед "Я змішаю твою кров із вугіллям. Зрозуміти український Схід" (видавництво "Наш Формат", Київ)

Оксана Мороз "Боротьба за правду. Як мій дядько переміг брехню" (видавництво Yakaboo Publishing, Київ)

Ерже "Тентен. Репортер ХХ віку у країні Сов'єтів" (видавництво "Пінзель", Київ)

Софія Андрухович "Амадока" ("Видавництво Старого Лева", Львів)

Наталя Гуменюк "Загублений острів. Книга репортажів з окупованого Криму" ("Видавництво Старого Лева", Львів)

Ольга Гуцал "Якщо стрибнули, то гребіть. Як народити і зростити бізнес, який сподобається вашим онукам". ("Корпоративні медіа. Вейсберг та партнери", Київ)

Серія книжок для дітей 4-7 років (видавничо-освітній проєкт "Портал", Київ)

Ілларіон Павлюк "Я бачу, вас цікавить пітьма" (Видавництво Старого Лева, Львів)

Персональна відзнака Голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького: Софія Андрухович "Амадока" ("Видавництво Старого Лева", Львів).

Нагадаємо, літературний фестиваль BookForum у Львові цьогоріч відбувається онлайн, натомість книжковий ярмарок "Форум видавців" скасували.