Цьогоріч замість книжкового ярмарку відбудеться літературний фестиваль онлайн

27-й Львівський міжнародний BookForum відбудеться цього року без книжкового ярмарку. Для учасників організують лише літературний фестиваль, який проведуть у режимі онлайн.

Про це йдеться на сайті Форуму видавців, повідомляє zaxid.net.

Спочатку організатори планували провести книжковий ярмарок також у режимі онлайн: книжки усіх видавництв розмістити на одному майданчику для онлайн покупок.

"Для організаторів було надзвичайно важливим зберегти книжковий ярмарок, підтримавши українські видавництва, й водночас зробити його зручним, якісним і безпечним для читачів. Цьогорічна модель книжкового ярмарку – компроміс, що міг би допомогти як великим, так і малим видавцям у час кризи. На жаль, не всі гравці ринку виявились готовими до нового формату. Відмова великих видавців від участі в ярмарку відповідно до запропонованих умов робить його неефективним і недоцільним для більшості учасників та відвідувачів", - зазначено на сайті "Форуму видавців".

Тому сам книжковий ярмарок у 2020 році скасували, проте 16-20 вересня в онлайн-форматі відбудеться літературний фестиваль.

"Ми організовуємо дві події: книжковий ярмарок і літературний фестиваль BookForum. На початку липня ми анонсували, що BookForum відбудеться в онлайн-форматі і продовжували працювати над організацією проведення книжкового ярмарку. Але не всім видавництвам підійшли умови розміщення книжок на єдиній платформі, і вони відмовились. Тому ми його скасували. Але літературний фестиваль відбудеться. Усі відвідувачі зможуть узяти участь у подіях безпечно", - зазначила прессекретарка Форуму видавців Марія Кравченко.

Гостями цьогорічного BookForum будуть американська музикантка та поетка Патті Сміт та авторка світового бестселера про Голокост "Татуювальник Аушвіцу" Гізер Морріс. Фокусною темою буде "Перепис населення: знати, хто ми є".