Фото: НХМУ НХМУ після обвалу портика

Національний художній музей України не може відкритися через брак коштів на ремонт після обвалу кесона.

Міністр культури Олександр Ткаченко ще місяць тому обіцяв запустити процедуру виділення необхідних коштів, однак НХМУ досі нічого не отримав. Про це повідомили на сторінці музею в Facebook.

"Пройшов місяць, але грошей, - катастрофа! – досі немає. Кожен втрачений день зменшує наші шанси вчасно провести реставраційні роботи, адже фінансову звітність і роботи ми маємо завершити до кінця року. Тож можемо отримати кошти в грудні і відразу повернути їх до державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

Фото: НХМУ НХМУ після обвалу портика

За словами Олександра Ткаченка, загальна сума реставрації музею складає 68 млн гривен, до кінця року необхідно виділити 30 млн.

У першу чергу планують реставрувати портик, встановити риштування та відремонтувати скульптурну групу "Аполлон і музи".

Нагадаємо, що 8 серпня трапився обвал портику будівлі НХМУ. Музей був збудований наприкінці XIX століття виданим архітектором Станіславом Городецьким. Зараз НХМУ є найбільшим художнім музеєм країни, у ньому зберігається близько 40 тис. експонатів.