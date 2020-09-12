Міністр культури Олександр Ткаченко ще місяць тому обіцяв запустити процедуру виділення необхідних коштів, однак НХМУ досі нічого не отримав. Про це повідомили на сторінці музею в Facebook.
"Пройшов місяць, але грошей, - катастрофа! – досі немає. Кожен втрачений день зменшує наші шанси вчасно провести реставраційні роботи, адже фінансову звітність і роботи ми маємо завершити до кінця року. Тож можемо отримати кошти в грудні і відразу повернути їх до державного бюджету", - йдеться у повідомленні.
За словами Олександра Ткаченка, загальна сума реставрації музею складає 68 млн гривен, до кінця року необхідно виділити 30 млн.
У першу чергу планують реставрувати портик, встановити риштування та відремонтувати скульптурну групу "Аполлон і музи".
Нагадаємо, що 8 серпня трапився обвал портику будівлі НХМУ. Музей був збудований наприкінці XIX століття виданим архітектором Станіславом Городецьким. Зараз НХМУ є найбільшим художнім музеєм країни, у ньому зберігається близько 40 тис. експонатів.