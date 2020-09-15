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Рада підтримала податкові пільги для сфери культури, туризму та креативних індустрій

Президентський законопроєкт ухвалено в першому читанні.

Рада підтримала податкові пільги для сфери культури, туризму та креативних індустрій
Фото: facebook/Слуга Народу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій".

Документ підтримали 273 народні депутати.

Внесений главою держави у липні як невідкладний законопроєкт повинен сприяти здешевленню виробництва та розповсюдження продукції у сфері культури, туризму та креативних індустрій.

Проєкт закону передбачає:

  • звільнення від податку на прибуток підприємств та ПДФО культурних грантів, наданих для проектів і програм у сфері культури, туризму та в секторі креативних індустрій;
  • пільгову ставку ПДВ у розмірі 7% для більшої доступності театральних вистав та постановок, виступів мистецьких колективів, артистів, а також виставок, кінематографічних прем’єр, екскурсій у музеях та зоопарках, культурно-мистецьких заходів тощо;
  • зниження до 7% ПДВ на розповсюдження та показ фільмів, адаптованих в україномовній версії інклюзивного призначення, а також зі спеціальними українськими субтитрами;
  • від 2023 до 2025 року – тимчасове звільнення від ПДВ послуг з розповсюдження та показу національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України та адаптованих в україномовній версії;
  • звільнення від ПДВ ввезення в Україну товарів, що є національною кінематографічною спадщиною, та продовження до 2025 року звільнення від ПДВ операцій з постачання та виробництва національних фільмів.

Знижена ставка ПДВ для культурних і креативних індустрій для стимулювання попиту в цих галузях існує в багатьох країнах Європи та світу. У Франції, Іспанії та інших країнах Євросоюзу це дає додатковий поштовх розвитку культури, особливо в умовах кризи.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський підписав закон для підтримки культури і креативних індустрій. Поміж іншого, закон передбачає державну субсидію для кінематографії в обсязі до 100% від кошторису кіно.

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